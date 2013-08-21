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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 09:23 BJT

韩国已公布经济指标--2013/8/21

经济指标                  时间     最新数据          前月/前季数         下次公布时间    预估值
                                                                   据            (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第二季         1.1%  p             +0.8%  @-r              --        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)       7月        +1.4%                +1.0%               9月1日        --
                                                                                            
 工业生产(m/m)                  6月        +0.4%  @-p           -0.1%  @-r         8月29日        --
 失业率                         7月         3.2%  @              3.2%  @                --        --
 贸易收支(亿美元)               7月       顺差25  r          顺差59.9  r            9月1日        --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选

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