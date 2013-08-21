港报社评：股市反应过度，慎防炒作退市--文汇报8月21日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
市场忧虑美国联储局减少买债，资金流出亚洲区，多个区内经济体货币和股市都下挫。联储局退市消息触发大量资金自新兴经济体流走，股汇下滑引起市场对新兴国家经济状况的忧虑。然而，退市消息过去亦被国际炒家多次炒作，亚太区股市出现恐慌实属反应过度，投资者应提防炒家再次利用退市消息操控股市。
美国推出量宽措施后，大量低成本资金寻求出路流入发展中国家。联储局最快下月开始减少买债规模，触发大量国际资金回流发达国家，导致新兴经济体的经济、股市和汇率大受冲击。随着市场对美国退市疑虑升温，甚至传出新兴市场重演亚洲金融风暴，亚太股市恐慌性急跌。
虽然联储局退市消息触发今次亚太股市资金逃亡潮，但退市消息已被炒作多次，今次市场出现恐慌属反应过度。伯南克过去有关退市的消息，曾引发全球股市多次大幅波动，有国际炒家不论淡仓好仓均能利用量宽消息择肥而噬，造成金融震荡。然而，港股目前基本面良好，政府近日公布的本港第二季经济增长达3.3%，高于预期，内地亦逐步推出稳定经济措施，两地经济形势都对港股构成支持。
近期欧美经济形势已趋稳定，亚洲部分国家经济数据本身表现亦不差，全球经济基本面倾向正面，炒家难借这些国家的经济波动影响股市。量宽不会一次性全退，在这一过程中，环球股市难免会出现大幅波动，投资者必须有心理准备，特别要注意炒家借美国退市消息，夸大危机操控股市，尤其是香港股市对造空没有限制，投资者更要提防成为大鳄予取予携的提款机。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数