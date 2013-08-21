中国热股：光大证券近跌停开盘后迅速缩减跌幅，与市场预期相符

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透上海8月21日 - 上周五光大证券 自营业务爆乌龙事件后，其股价周二复牌跌停后,周三以接近跌停价格开盘，但之后跌幅迅速缩减，这与一些市场人士此前做出的光大证券近期不会超过两个跌停的预期大致相符。
光大证券周三开盘报9.85元人民币，跌1.06元或9.72%。本地时间9:52，该股报10.20元,跌0.71元或6.51%。
该股上周五下午紧急停牌后，直至周二才恢复交易，周二当日一直被巨量卖盘封住跌停位，最终收在10.91元。
在该事件爆发后，不少持有光大证券股票的基金纷纷公告下调其估值，但不少业内人士此前估计，光大证券复牌后的跌幅不会超过两个跌停。
中国官方喉舌新华社周二发表署名文章称，对光大证券“乌龙”事件的处置极大地考验着监管层的执法决心，只有重罚光大证券才能给中国A股市场带来希望。
近期一直平静的中国A股上周五因光大乌龙上演一出闹剧，在上午一个半小时的沉闷交易后，11：06沪市突起波澜，多只权重股瞬间封涨停，一分钟内交易量达50亿元人民币，是平时日成交量的1/10-1/20，沪综指眨眼间涨幅突破5%。随后股指大幅震荡，午盘后逐步回落终盘反收跌0.64%。
根据证监会上周日公告，经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。
中国证监会已决定对其立案调查，上海证监局还要求未来三个月光大证券策略投资部自营业务活动暂停。中国金融期货交易所周日亦公告称，自周一起，对光大证券自营业务股指期货交易采取限制开仓措施。 （完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数