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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 10:58 BJT

****《港报快速浏览》--8月21日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：股市反应过度，慎防炒作退市--文汇报                                
 港报社评：直资制度要改，有教无类的津中不应受罚--明报                        
 港报社评：严防大鳄变招袭港--星岛日报                                        
 港报社评：通胀加剧损民生，未雨绸缪纾贫困--信报                              
 港报社评：亚洲金融风暴难再，港要防折腾--经济日报                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：恶性热钱急速逆流--信报                                        
 港报财经评论：港股恐走资，幸有A股撑--经济日报                               
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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