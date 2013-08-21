更新版-日本经济：若下行风险加剧，将果断放松政策--央行总裁

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
有迹象显示，政府正在犹豫是否执行从明年起分两步上调消费税的计划，或是选择更温和的上调该税，以缓解给经济带来的痛苦。
日本经济4-6月连续第三季扩张，因首相安倍晋三的景气刺激政策提振人气并刺激个人消费。
但第二季经济成长放缓，因资本支出意外下滑，令人质疑经济能否承受住计划于明年四月上调消费税所带来的痛苦。
日本央行4月时祭出激进货币刺激政策，承诺通过积极购债，使基础货币到2014年底提高近一倍至270万亿(兆)日圆(2.8万亿美元)，以此抵御通缩并在未来两年实现2%的通胀目标。
日本央行之后则是按兵不动。
援引黑田东彦的话称，个人消费和投资情况改善，表明日本央行扩大量化宽松的做法方向正确。
黑田东彦在接受采访时表示，日本央行的公债购买举措亦支撑经济，因为此举有助于令利率保持在低位。(完) (编译 于春红/王翔琼；审校 侯向明)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数