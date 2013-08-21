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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 09:33 BJT

更新版-日本经济：若下行风险加剧，将果断放松政策--央行总裁

有迹象显示，政府正在犹豫是否执行从明年起分两步上调消费税的计划，或是选择更温和的上调该税，以缓解给经济带来的痛苦。

日本经济4-6月连续第三季扩张，因首相安倍晋三的景气刺激政策提振人气并刺激个人消费。

但第二季经济成长放缓，因资本支出意外下滑，令人质疑经济能否承受住计划于明年四月上调消费税所带来的痛苦。

日本央行4月时祭出激进货币刺激政策，承诺通过积极购债，使基础货币到2014年底提高近一倍至270万亿(兆)日圆(2.8万亿美元)，以此抵御通缩并在未来两年实现2%的通胀目标。

日本央行之后则是按兵不动。

援引黑田东彦的话称，个人消费和投资情况改善，表明日本央行扩大量化宽松的做法方向正确。

黑田东彦在接受采访时表示，日本央行的公债购买举措亦支撑经济，因为此举有助于令利率保持在低位。(完) (编译 于春红/王翔琼；审校 侯向明)

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