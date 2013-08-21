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债券 | 2013年 8月 21日 星期三 09:50 BJT

路透基点：广中江高速公路100亿元人民币贷款签署

路透香港8月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，广中江高速公路管理办公室100亿元人民币(16.3亿美元)18年期融资已经签约。

消息人士称，牵头行国家开发银行广东分行认贷65亿元人民币。

中国银行广东分行以牵头行兼代理行身份加入，认贷25亿元人民币。广州银行作为参贷行，认贷10亿元。

一如先前报导，这笔融资取得高速公路过路费作为担保，利率为中国人民银行利率的100%。另一名消息人士表示，在三年的宽限期之后开始偿还。

所取得资金将用于建设广中江高速公路。

借款人是由广东省公路管理局以及江门市政府联合成立。(完)

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