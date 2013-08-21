路透基点：广中江高速公路100亿元人民币贷款签署

标题新闻：截至3月28日当周美国货币市场基金资产增加54.7亿美元，至2.632万亿美元-iMoneyNet
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路透香港8月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，广中江高速公路管理办公室100亿元人民币(16.3亿美元)18年期融资已经签约。
消息人士称，牵头行国家开发银行广东分行认贷65亿元人民币。
中国银行广东分行以牵头行兼代理行身份加入，认贷25亿元人民币。广州银行作为参贷行，认贷10亿元。
一如先前报导，这笔融资取得高速公路过路费作为担保，利率为中国人民银行利率的100%。另一名消息人士表示，在三年的宽限期之后开始偿还。
所取得资金将用于建设广中江高速公路。
借款人是由广东省公路管理局以及江门市政府联合成立。(完)
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周一南非总统祖玛命令财长戈尔丹放弃在英国的投资者路演行程飞回国，激起了对戈尔丹未来的疑问。祖玛总统没有给出召回戈尔丹的原因。南非本地资产承受压力。
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