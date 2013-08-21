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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 09:28 BJT

《汇市简讯》澳元/美元承压，受制于欧元/澳元买盘

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* 澳元/美元跌破0.9050，因市场传闻有欧元/澳元买盘

* 欧元/澳元测试1.4840附近的隔夜高点，开盘价为1.4785

* 澳元/美元支撑位在昨日低点0.9027，若跌破则指向0.8995(完)

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