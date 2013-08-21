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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 09:33 BJT

《汇市简讯》美元/日圆亚洲盘初走高，日股坚守涨幅提供助力

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* 美元/日圆早盘升破小时图上的阻力位97.45，一度高见97.58

* 日股日经指数守住盘初涨幅，上升0.44%，帮助支撑美元/日圆

* 日本央行总裁黑田东彦称，若经济和物价未如预期般改善，将准备调整政策

* 但其表示如果有必要采取进一步宽松政策，无法提前决定具体需要采取的措施

* 上看97.85/90日圆目标位，目前报94.45/48

(完)

(编译 艾茂林; 审校 张涛)

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