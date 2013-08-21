中国金融：上海银监局要求沪中资行全面排查，是否推介代理泛鑫公司产品

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透上海8月21日 - 中国上海银监局有关负责人表示，针对上海泛鑫保险代理有限公司涉嫌擅自销售自制固定收益理财协议一事，为有效防范风险传染，上海银监局已在第一时间要求在沪主要中资银行就是否存在推介或销售泛鑫公司产品行为进行全面排查。
据路透收到的银监局新闻稿称，经银行初步排查，在沪商业银行严格执行了监管部门有关理财产品代销业务的监管要求和规定，各银行均未与泛鑫公司这类中介机构建立代理销售关系，目前也未发现通过银行柜面销售泛鑫理财产品，未发现有银行员工私售该产品；但在排查中发现，有极个别银行客户经理存在私自推介泛鑫理财产品的行为，有关银行正在进一步核实，并按其销售人员管理规定予以处理之中。
上海银监局表示，将对排查发现的相关问题作进一步调查，如发现违规行为，将采取监管措施。该局始终督促在沪银行加强银行员工行为管理，严禁员工私售或推介各类未经银行批准的理财产品，切实防范相关风险。
新华网周一晚间引述公安部通告称，外逃涉嫌经济犯罪的上海泛鑫保险代理有限公司实际控制人陈怡在斐济已被抓捕，并押解回国。 （完） (发稿 徐永；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数