中国行业：进口汽车价格畸高问题已引起国家发改委反垄断部门密切关注--新华

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透北京8月21日 - 面对近日中国官方媒体对进口汽车价格畸高的报导，新华社援引国家发改委反垄断部门相关人士的话称，价格监督和反垄断部门密切关注进口和合资汽车领域的价格问题已经不下两年。但这位人士没有透露具体的反垄断调查时间表。
新华社同日发布的多篇关于进口汽车涉及垄断的相关文章称，中国已连年成为全球汽车产销最大市场，然而许多进口汽车却在“最好的市场”卖“最高的价格”。一些高档进口汽车，在国内售价竟是国外的三倍甚至更高，绝不仅仅是中国税额较高造成的。
“一些所谓价高乃由于市场供求关系所致的论点，显然更站不住脚。而那些甚至把这种垄断暴利归结于中国消费者“人傻钱多”的说法，则堪称荒谬。”评论文章称。
文章指出，事实已经很清楚，国外汽车企业利用现行有关规定的漏洞，完全控制了销售渠道，并且以或明或暗各种方式控制销售限价，赚取了比全世界任何一个市场高得多的超额利润，实际上涉嫌严重的垄断问题。
文章称，反垄断促进公平，惠及民生，有关职能部门不能对这样的民意诉求熟视无睹，更不能束手无策。对于显而易见的“不正常”现象，该出手时就出手；对于那些显然已经不适应当前市场的旧政策，则该改不妨抓紧改。
报导还援引中国社科院反垄断专家的观点称，国外对大型公司垄断行为的调查往往要经历数年。同美国等国家相比，中国反垄断部门成立不过数年，面临人手不足，经费紧张等问题，对众多行业存在的垄断问题往往只能选择相对重大或紧迫的问题。
国家发改委价格监督检查与反垄断局局长许昆林稍早指出，发改委反垄断调查的下个目标会跟老百姓密切相关，石油、电信、汽车和银行业均在调查视野内。
近月中国当局的反垄断力度持续加大，并对包括奶粉、药品、黄金等涉嫌垄断的企业进行了处罚。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数