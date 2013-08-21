版本:
中国
亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 09:49 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月21日-8月28日

路透8月21日 - (除特别说明外，均为GMT时间)

8月21日(三)

雅典--欧洲央行执委亚斯穆森将到访希腊，探讨该国若要确保得到更多金援所需开展的改革进程。他还将与希腊财政部长史托纳拉斯在雅典会面。

加拿大魁北克--加拿大财长费海提举行年度政策高峰会议。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布7月货币政策会议记录。

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。

8月22日(四)

美国杰克逊霍尔--美国联邦储备理事会(美联储/FED)年度会议(至8月24日)。

美国奥兰多--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在美国制造业峰会上讲话。

旧金山--美国财政部长杰克卢在硅谷的联邦俱乐部(Commonwealth Club)讲话，接受《财富》杂志的采访(1900)。

瑞典卡马尔--瑞典银行第一副总裁Kerstin af Jochnick发表“货币政策和当前经济形势”演讲(0800)。

8月23日(五)

暂无重要经济事件。

8月26日(一)

暂无重要经济事件。

8月27日(二)

德国DAUTPHETAL--欧洲央行执委亚斯穆森在经济和科学论坛讲话。此次论坛由Roth Industries GmbH & Co.和Philipps Universitat Marburg组织(1700)。

瑞典哥德堡--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)出席关于瑞典货币政策挑战的小组讨论(1100)。

加拿大安大略省--加拿大央行副总裁穆雷将在加拿大企业经济学家协会的年度政策会议上讲话。

8月28日(三)

诺丁汉--英国央行总裁卡尼在当地讲话，活动由英国工业联盟(CBI)东米德兰区部门、德比郡与诺丁汉郡商会和英国企业董事协会(Institute of Directors)主办(1245)。

日本京都--日本央行副总裁岩田规久男在当地举行的研讨会上讲话(0500)。

悉尼--澳洲央行支付政策部门主管Tony Richards将在“数字支付的未来大会”上讲话。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 洪曦; 审校 石冠兰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐