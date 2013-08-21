《全球重要经济事件一览表》--8月21日-8月28日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透8月21日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
8月21日(三)
雅典--欧洲央行执委亚斯穆森将到访希腊，探讨该国若要确保得到更多金援所需开展的改革进程。他还将与希腊财政部长史托纳拉斯在雅典会面。
加拿大魁北克--加拿大财长费海提举行年度政策高峰会议。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布7月货币政策会议记录。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。
8月22日(四)
美国杰克逊霍尔--美国联邦储备理事会(美联储/FED)年度会议(至8月24日)。
美国奥兰多--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在美国制造业峰会上讲话。
旧金山--美国财政部长杰克卢在硅谷的联邦俱乐部(Commonwealth Club)讲话，接受《财富》杂志的采访(1900)。
瑞典卡马尔--瑞典银行第一副总裁Kerstin af Jochnick发表“货币政策和当前经济形势”演讲(0800)。
8月23日(五)
暂无重要经济事件。
8月26日(一)
暂无重要经济事件。
8月27日(二)
德国DAUTPHETAL--欧洲央行执委亚斯穆森在经济和科学论坛讲话。此次论坛由Roth Industries GmbH & Co.和Philipps Universitat Marburg组织(1700)。
瑞典哥德堡--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)出席关于瑞典货币政策挑战的小组讨论(1100)。
加拿大安大略省--加拿大央行副总裁穆雷将在加拿大企业经济学家协会的年度政策会议上讲话。
8月28日(三)
诺丁汉--英国央行总裁卡尼在当地讲话，活动由英国工业联盟(CBI)东米德兰区部门、德比郡与诺丁汉郡商会和英国企业董事协会(Institute of Directors)主办(1245)。
日本京都--日本央行副总裁岩田规久男在当地举行的研讨会上讲话(0500)。
悉尼--澳洲央行支付政策部门主管Tony Richards将在“数字支付的未来大会”上讲话。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数