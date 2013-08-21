路透基点：台中金典酒店的33亿台币贷款案启动--RLPC

路透香港8月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾合作金库银行启动了台中金典酒店(The Splendor Hotel)的33亿台币(1.1亿美元)五年期融资。

这笔有担保的分期偿还贷款包括29.7亿台币的A部分，用于再融资；1.5亿台币的B部分，以及3.3亿台币的C部分。B部分与C部分的合计金额不得超过3.3亿台币。

只有A部分采取联贷方式。B部分与部分均用于改造项目，将由台湾合作金库银行独家提供。

利率为较二级市场商业票据利率加码85个基点，最低税前利率为1.6%。

承贷10亿台币或更多的银行，可获得15个基点的先付费用和牵头行头衔；承贷6-9.99亿台币，可获得10个基点的先付费用；承贷3-5.99亿台币，可获得5个基点的先付费用。

资金将用于对2011年5月签署的33亿台币五年期俱乐部贷款再融资。这笔俱乐部贷款的利率是较二级市场商业票据利率加码90个基点。

银行回复期截至8月末。(完)