路透基点：台中金典酒店的33亿台币贷款案启动--RLPC

标题新闻：截至3月28日当周美国货币市场基金资产增加54.7亿美元，至2.632万亿美元-iMoneyNet
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路透香港8月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾合作金库银行启动了台中金典酒店(The Splendor Hotel)的33亿台币(1.1亿美元)五年期融资。
这笔有担保的分期偿还贷款包括29.7亿台币的A部分，用于再融资；1.5亿台币的B部分，以及3.3亿台币的C部分。B部分与C部分的合计金额不得超过3.3亿台币。
只有A部分采取联贷方式。B部分与部分均用于改造项目，将由台湾合作金库银行独家提供。
利率为较二级市场商业票据利率加码85个基点，最低税前利率为1.6%。
承贷10亿台币或更多的银行，可获得15个基点的先付费用和牵头行头衔；承贷6-9.99亿台币，可获得10个基点的先付费用；承贷3-5.99亿台币，可获得5个基点的先付费用。
资金将用于对2011年5月签署的33亿台币五年期俱乐部贷款再融资。这笔俱乐部贷款的利率是较二级市场商业票据利率加码90个基点。
银行回复期截至8月末。(完)
(编译 张涛；审校 徐文焰)
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周一南非总统祖玛命令财长戈尔丹放弃在英国的投资者路演行程飞回国，激起了对戈尔丹未来的疑问。祖玛总统没有给出召回戈尔丹的原因。南非本地资产承受压力。
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