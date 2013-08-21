中港股业绩：交通银行上半年实现净利348亿元，同比增长12%

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透上海8月21日 - 以资产计中国第五大银行--交通银行 周三公布其中期报告，2013年上半年净利同比增长12.02%。
中报显示，上半年该行实现净利348.27亿元人民币，去年同期为310.9亿元；实现每股收益0.47元。
截止6月末，该行不良贷款率为0.99%，较上年末上升0.07个百分点，资本充足率为13.85%。(完)
参看相关细节，请点选香港交易所网站(here) (发稿 林琦/边竞; 审校 张喜良)
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。