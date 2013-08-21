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货币新闻 | 2013年 8月 21日 星期三 16:33 BJT

中港股业绩：交通银行上半年实现净利348亿元，同比增长12%

路透上海8月21日 - 以资产计中国第五大银行--交通银行 周三公布其中期报告，2013年上半年净利同比增长12.02%。

中报显示，上半年该行实现净利348.27亿元人民币，去年同期为310.9亿元；实现每股收益0.47元。

截止6月末，该行不良贷款率为0.99%，较上年末上升0.07个百分点，资本充足率为13.85%。(完)

参看相关细节，请点选香港交易所网站(here) (发稿 林琦/边竞; 审校 张喜良)

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