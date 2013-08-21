金砖国家：8月20日股汇市收盘纵览

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透8月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月20日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报932.15点。
中国股市：沪综指收市小跌，光大证券复牌跌停令大盘股不安
香港股市：恒指收跌2.2%，受获利了结以及资金外流因素打压
中国汇市：人民币即期收低，双向需求放大成交额创两个半月新高
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印度股市：NSE指数扳回盘初部分跌幅，但仍收于近一年低位，卢比汇率触及记录低位且市场预期美联储最早下个月就会缩减刺激政策，打压绩优股并拖累大盘表现。指标BSE指数 下跌0.34%或61.48点，收报18,246.04点，为连续第三日收低。NSE指数 下滑0.25%或13.30点，收报5,401.45点，盘中稍早一度下挫2%。
印度汇市：卢比兑美元首次跌破64关口，公债收益率则升至五年高位，此后印度央行入市干预支撑卢比，因该国在全球新兴市场资产下跌中受创尤重。卢比兑美元 最多挫跌1.6%至64.13的纪录低位，但随后收复多数失地，终场收报63.25/26，日内下跌约0.2%，此前央行在现汇与远汇市场持续抛售美元。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,317.770点。MSCI明晟俄罗斯指数 收跌0.31%至725.19点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 微张0.07%，报32.9560卢布，卢布兑欧元 下跌0.61%，报44.2425卢布。
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巴西股市：收低，此前连续九日的上涨势头戛然而止。矿产和钢铁生产商类股领跌，盖过全球市场大宗商品价格坚挺的影响。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 下挫2.07%，收报50,506.43点，在两周前开始的一波升势中，大盘股指上涨超过4,000点，且为2010年7月底连涨12天以来的最长连升记录。
拉美汇市：拉美货币连跌多日后反弹，受助于美债收益率下跌
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南非股市：连续第二日微跌，下滑0.3%，因全球矿业巨头必和必拓在公布逊于预期的上半年获利后下挫。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.29%，至38,384.01点。综合指数 跌0.36%，报42,765.22点。
南非汇市：兰特兑美元从六周低点反弹，但仍处于守势 (完) (编译 徐文焰；审校 于春红)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数