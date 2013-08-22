中港股业绩：中兴通讯上半年增利不增收，预计第三季度净利最高4.4亿

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透上海8月22日 - 中国第二大电信设备供应商--中兴通讯股份有限公司 周四公布中报，上半年实现净利3.1亿元人民币，同比增长26.60%.
公司并披露三季度业绩预告，预计第三季度净利润在1.9亿元到4，4亿元之间，当季基本每股收益0.06-0.13元，前三季度累计净利润则为5亿元到7.5亿元之间，基本每股收益0.15元到0.22元之间。
刊登在深圳证交所的季报显示，上半年公司实现营收375.76亿元，同比下降11.88%；基本每股收益为0.09元。
针对增利不增收的情况，中报解释，2013年上半年，中国的GSM、UMTS产品以及国内外 GSM手机、数据卡营业收入下降，导致营收下降，但报告期加强合同盈利能力控制，毛利率有所提升，期间费用下降等净利仍然正增长。
中兴通讯周三收报16.87元，近一个月累计上涨23%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。