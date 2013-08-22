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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 09:09 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月22日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
    
  中国农业发展银行至多100亿元人民币一年期固息金融债10:00-11:00招标，利率预测均值为4.39%
  农发行至多80亿元五年期固息金融债上午10:00-11:00招标，利率预测均值为4.63% 
  广西北部湾银行30亿元3/5年期固息金融债招标
  中国铁建 30亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，兴业和北京银行主承
  华润股份5亿元三个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，农业银行主承    
  招商证券 30亿元3个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，农行和建行等承销
  中国水电 22亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，农行和华夏银行主承     
  东塑集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，中国银行主承
  星期六 1.8亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，兴业银行主承  
  内蒙古太西煤集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承
  本溪钢铁(集团)30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，工行和农行主承
  滨化股份 3亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 
  江苏国泰国际集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承               
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  二、新债上市：    
  
  农业发展银行125.4亿元三年期固息债130416，票面利率4.22%
  天津房地产开发经营集团7亿元七年期投资人选择权（5+2）固息债1380246，票面利率5.88%    
  首都机场集团20亿元九个月期超短融011365001，票面利率4.70%     
  厦门海翼集团15亿元九个月期短期融资券041354047，票面利率5.20% 
  龙力生物 3亿元一年期短融041363010，票面利率7.00%   
  TCL集团 5亿元五年期中票101356003，票面利率6.20% 
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  三、缴款：
   
  国家开发银行60亿元一年期增发固息债130227，中标收益率4.3247%
  国开行50亿元三年期增发固息债130228，中标收益率4.5747%
  国开行50亿元五年期增发固息债130229，中标收益率4.6578%
  国开行40亿元10年期增发固息债130231，中标收益率4.8422%         
  进出口银行228.9亿元七年期固息金融债110311，票面利率4.53%
  财政部代发253亿元三年期地方政府债139107，票面利率4.29%
  财政部代发255亿元五年期地方政府债139108，票面利率4.43%      
  中国建材 20亿元九个月期超短融
  盘锦北方沥青燃料公司4亿元一年期短融
  内蒙古博源控股集团8亿元一年期短融
  嘉兴实业资产投资集团5亿元五年期中票        
  上海仪电控股(集团) 15亿元三年期中票
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  四、还本付息：
    
  进出口行150亿元五年期浮息（一年定存基准）080307到期兑付，基本利差0.67%
  华能澜沧江水电20亿元一年期短融041253047到期兑付，票面利率3.96%
  新疆农资(集团)4亿元一年期短融041260048到期兑付，票面利率5.1%  
  进出口行150亿元五年期浮息（一年定存基准）110301付息，基本利差0.65%
  国药控股 30亿元三年期中票1182223付息，票面利率5.53%
  铜陵化学工业集团7亿元三年期投资人选择权（2+1）1182224付息，票面利率6.8%
  中国铁路总公司100亿元10年期固息债1280243付息，票面利率4.68%
  中国铁路总公司100亿元15年期固息债1280244付息，票面利率5.00% 
  随州城市投资7亿元七年期固息债1280248付息，票面利率7.5%
  淄博城市资产运营公司15亿元七年期固息债1280249付息，票面利率6.83%
  福建省轻纺控股7亿元五年期中票1282293付息，票面利率7.1%
  扬州汇银家电集团3.9亿元三年期中票1282294付息，票面利率6.3%              
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --上周五(16日)中国股市光大证券 乌龙操作引发市场轩然大波，中国证监会发言人受访时表示，在
处理该事件的同时，将对证券公司使用的程序化交易系统的风险隐患进行排查，防止发生类似事件。 
  
       
    今日公布8月汇丰制造业PMI初值                      (7月初值为47.7)
    8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润           (1-6月为11.1%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 曹巍浩/边竞； 审校 吴芳)

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