中国农业：高温洪涝影响局部，全年粮食丰收有基础有希望--农业部副部长

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透北京8月21日 - 中国农业部副部长余欣荣日前表示，尽管部分地区近期遭遇较严重的高温干旱和洪涝灾情，但灾害影响局部，夺取全年粮食丰收有基础、有希望。
他在接受新华社采访时称，当前秋粮生产形势复杂，主要是气候异常，给秋粮生产带来严峻考验，表现在南方的高温干旱和北方的洪涝灾害的影响，以及病虫危害和秋季霜冻的威胁。
农业部农情调度显示，截至8月16日，中国南方13省（区、市）农作物受旱面积超过1亿亩，成灾面积超过5,000万亩，是当地近十年同期受旱最重的一年。此外，入汛以来东北、华北地区降水比常年偏多3-5成，三江平原和华北部分地区发生不同程度的洪涝灾害。
不过余欣荣指出，虽然遭遇南旱北涝，但夺取今年秋粮丰收依然有许多有利条件。今年秋粮面积预计增加800多万亩，另外灾害影响也是局部的。
“从全国来看，今年的旱情略轻于常年同期，洪涝灾害也明显轻于常年。”他表示。
他并称，尽管局部受灾较重，但大部地区秋粮长势正常，东北、华北、西北秋粮长势较好，特别是旱地作物明显好于常年。
“只要把秋粮科技抗灾措施落实到位，夺取全年粮食丰收有基础、有希望。”余欣荣表示。
今年夏粮的增产为全年丰收开了个好头。国家统计局7月发布数据称，今年中国夏粮总产量达到13,189万吨，比2012年增加196万吨，增长1.5%。 (完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数