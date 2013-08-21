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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 10:48 BJT

《汇市简讯》英镑兑澳元受多项因素支撑，瞄准1.7385

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* 澳元盘初承压，在日本表示将提高福岛废弃核电站有毒废水泄露事故的严重级别后跌势加速，为英镑兑欧元提供支撑

* 澳元兑日圆下挫加之日股走跌，均为英镑兑澳元带来支撑

* 英镑突破8月趋势高位1.7340澳元后，下一目标是2008-2013年跌势的23.6%回档位1.7385。

* 5、10、20日移动均值跟随波林格与动能指标趋向上移

* 若能收在1.7400上方，将瞄准2010年8月高点1.7615

* 相关图表：(link.reuters.com/gen52v)(完)

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