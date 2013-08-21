《香港报摘》--其他报纸重要消息8月21日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
*明报：
--已有8个月未有全新楼盘推出的长实 公布旗下荃湾大窝口昇柏山楼书，提早让公众了解楼盘资料。
--澳博 将伙拍意大利时装名牌范思哲(Versace)在澳门Cotai建立Palazzo Versace在亚洲首间品牌酒店，双方将在9月5日举行签约仪式。
*星岛日报：
--香港中旅 总经理许慕韩表示，上半年旅游证件业务纯利按年减少逾1,000万港元，主要受双非政策及中国内地调低台湾居民往来内地通行证签证费的影响。
--合和实业 董事总经理胡文新表示，因应近期市况波动，将暂时搁置分拆香港房地产业务上市计画。
*苹果日报：
--中海油田服务 首席执行官兼总裁李勇表示，国内外市场对钻井的需求庞大，公司今年的资本开支可能达到60-70亿元人民币，较年初预算的40-50亿元人民币有所增加。
--骏新能源 预计截至6月底止中期业绩将会继续录得亏损，主要是由于期内毛利率下跌、产品分成合同的摊销、重组公司发行的可换股票据而产生亏损，以及可换股票据相关利息支出所致。
*文汇报：
--国泰航空 7月份合共载客267.92万人次，按年升6.9%；运载率85%，升3.9个百分点。
*大公报：
--创维数码 行政总裁杨东文于股东会后称，正与阿里巴巴接触，探讨联合开发新产品，合作细节则仍待确定。
--首创置业 总裁唐军称，公司有信心可完成年初定下全年200亿元人民币销售目标，并计划在下半年推售20个项目。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘／社评／财经评论 〔PRESS-HK-CMN〕
中国报摘 〔PRESS-CN-CMN〕
台湾报摘 〔PRESS-TW-CMN〕 (整理 杜斯琪；审校 雷美珍/屈桂娟)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数