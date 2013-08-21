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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 10:54 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息8月21日

*明报：

--已有8个月未有全新楼盘推出的长实 公布旗下荃湾大窝口昇柏山楼书，提早让公众了解楼盘资料。

--澳博 将伙拍意大利时装名牌范思哲(Versace)在澳门Cotai建立Palazzo Versace在亚洲首间品牌酒店，双方将在9月5日举行签约仪式。

*星岛日报：

--香港中旅 总经理许慕韩表示，上半年旅游证件业务纯利按年减少逾1,000万港元，主要受双非政策及中国内地调低台湾居民往来内地通行证签证费的影响。

--合和实业 董事总经理胡文新表示，因应近期市况波动，将暂时搁置分拆香港房地产业务上市计画。

*苹果日报：

--中海油田服务 首席执行官兼总裁李勇表示，国内外市场对钻井的需求庞大，公司今年的资本开支可能达到60-70亿元人民币，较年初预算的40-50亿元人民币有所增加。

--骏新能源 预计截至6月底止中期业绩将会继续录得亏损，主要是由于期内毛利率下跌、产品分成合同的摊销、重组公司发行的可换股票据而产生亏损，以及可换股票据相关利息支出所致。

*文汇报：

--国泰航空 7月份合共载客267.92万人次，按年升6.9%；运载率85%，升3.9个百分点。

*大公报：

--创维数码 行政总裁杨东文于股东会后称，正与阿里巴巴接触，探讨联合开发新产品，合作细节则仍待确定。

--首创置业 总裁唐军称，公司有信心可完成年初定下全年200亿元人民币销售目标，并计划在下半年推售20个项目。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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