《亚洲经济焦点》随着投资者思考美联储QE退场，亚洲经济奇迹疲态尽显

**经常帐盈余萎缩**

一些分析师乐见经常帐盈余萎缩，说明该地区正从过度依赖出口向消费拉动增长转变，这正是金融危机过后全球决策者宣称的再平衡之道。

“许多国家之前主要依赖对发达国家出口，现在内需正在发挥更大作用，”国际货币基金组织(IMF)亚太地区主管Anoop Singh说。

然而，消费对GDP的贡献并未明显升高，并且民间部门分析师指出，亚洲投资回报下滑令人担忧。

简言之，在亚洲，投资不再那么有利可图。根据汇丰，除日本外亚洲地区的劳动生产率增速自2007年开始随同经济增速放缓而下滑。

Edmond de Rothschild资产管理公司驻香港的亚洲股市投资经理David Gaud表示，“美联储缩减QE的时间表特别不合时宜，因为全球最大新兴市场--中国、印度、印尼--全都在尽力推进亟需的重大结构性改革。”

全球资金可能并不只是停止流入该地区，2月以来，投资者一直在从专注于亚洲的基金中撤离。根据野村数据，虽然外资仍在买进日本股票，但过去13周在其他亚洲地区共计卖出至少100亿美元股票。

对于那些在利率下降之时大举借贷的公司而言，注定将遭到冲击。

这还将冲击地区货币，正如印度和印尼本周所经历那样。全球金融危机以来，亚洲外汇储备增加53%，但与外债相比似乎不太令人欣慰。据国际清算银行测算，亚洲短期外债自2008年以来增长了125%。

这也是结构性改革的目标所在。

“主要目的是消除妨碍成长的结构性障碍--这正是结构性改革的目的，”新加坡前贸易官员、巴克莱高级地区分析师Wai Ho Leong说，“当风力开始加大时，你希望确保船帆足够大。”(完) (编译 洪曦/王翔琼/王兴亚；; 审校 隋芬/田建华)