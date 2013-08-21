主要国家经济指标预测--8月22日****

全球金市：金价因英国正式启动脱欧微升，美元走坚限制升幅
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
路透8月22日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 8月22日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差27.32 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 50.3 49.7 Markit服务业PMI 49.2 48.6 Markit综合PMI -- 49.1 0728 德国Markit制造业PMI 8月初值 51.2 50.7 Markit服务业PMI 51.8 51.3 Markit综合PMI -- 52.8 0758 欧元区Markit制造业PMI 8月初值 50.8 50.3 Markit服务业PMI 50.2 49.8 Markit综合PMI 50.9 50.5 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月17日当周 33 32 初请失业金人数四周均值(万人) -- 33.2 续请失业金人数(万人) 8月10日当周 296 296.9 1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 -0.4% +1.9% 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 54.0 53.7 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前 6月 -- +0.7% 月) (较上年同期) -- +7.3% 1300 美国房屋价格指数 6月 -- 201.8 1400 美国领先指标 7月 +0.5% 持平 1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 8月 -- 6 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 8月21日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 7月 负16.35 负46.5 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 盈余196.4 -- 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 零 负8 1100 美国抵押贷款市场指数 8月16日当周 450.4 -- 美国再融资指数 1,979.6 -- 1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 539 515 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 8月 正16 -- (完)
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数
路透伦敦3月29日 - 欧元区公债收益率周三下滑，此前消息人士表示，欧洲央行政策制定者对于在4月对货币政策信号做新的调整持谨慎态度。