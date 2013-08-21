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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 07:53 BJT

****主要国家经济指标预测--8月22日****

路透8月22日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
 8月22日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         预估值          前值
 0600      瑞士贸易收支(亿瑞郎)                             7月             --     顺差27.32
 0658      法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          8月初值           50.3          49.7
              Markit服务业PMI                                             49.2          48.6
              Markit综合PMI                                                 --          49.1
 0728      德国Markit制造业PMI                          8月初值           51.2          50.7
              Markit服务业PMI                                             51.8          51.3
              Markit综合PMI                                                 --          52.8
 0758      欧元区Markit制造业PMI                        8月初值           50.8          50.3
              Markit服务业PMI                                             50.2          49.8
              Markit综合PMI                                               50.9          50.5
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)             8月17日当周             33            32
              初请失业金人数四周均值(万人)                                  --          33.2
              续请失业金人数(万人)                  8月10日当周            296         296.9
 1230      加拿大零售销售(较前月)                           6月          -0.4%         +1.9%
 1258      美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          8月初值           54.0          53.7
 1300      美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前            6月             --         +0.7%
           月)                                                                  
                                   (较上年同期)                             --         +7.3%
 1300      美国房屋价格指数                                 6月             --         201.8
 1400      美国领先指标                                     7月          +0.5%          持平
 1500      美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数             8月             --             6
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
 8月21日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段           现值        预估值
 0830      英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                 7月        负16.35        负46.5
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                        盈余196.4            --
 1000      英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                  8月             零           负8
 1100      美国抵押贷款市场指数                     8月16日当周          450.4            --
           美国再融资指数                                              1,979.6            --
 1400      美国成屋销售年率(万户)                           7月            539           515
 2330      路透短观调查日本制造业景气判断指数               8月           正16            --
 (完)

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