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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 11:26 BJT

《全球市场》亚洲股市下跌，对于美联储政策的疑虑难消

主要货币当中，避险操作倾向于利好日圆兑美元和瑞郎兑美元。

交易商亦指出，市场盛传欧洲投资者将资金从新兴市场汇回欧洲，这是欧元全线上扬的一个原因。

欧元兑美元 涨到1.3425，纽约交易时段曾触及六个月高位1.3452。美元兑日圆 下滑至97.20，兑瑞郎 也大跌至0.9163。

在美联储公布会议记录前，大宗商品市场表现不一，期铜 小跌0.3%至每吨7,295.25美元。现货金 持稳于每盎司1,372.01美元，但仍不及周一创下的两个月高位。

布兰特原油期货 下滑0.39美元，至每桶109.76美元；美国10月原油期货 跌0.23美元至每桶104.88美元。(完)

(编译 洪曦/石冠兰/高琦/王兴亚/艾茂林; 审校 张涛/杜明霞/王洋/于春红)

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