《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月21日

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国铁建 300 30 9 8/22-8/23簿记建档 兴业银行 AAA 8/26 8/27 北京银行 ======================================================================================= *华润股份 200 5 3 8/22簿记建档 农业银行 AAA 8/26 8/27 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *獐子岛 4 4 12 8/27簿记建档 招商银行 AA- 8/28 8/29 ======================================================================================== *中油金鸿天然气 5 2 12 8/26簿记建档 民生银行 A+ 8/27 8/28 输送有限公司 ======================================================================================== *华能集团 70 40 12 8/26簿记建档 中国银行 AAA 8/28 8/29 建设银行 ======================================================================================== 南山集团 20 10 12 8/21-8/22簿记建档 建设银行 AA 8/23 8/26 国开行 ======================================================================================== 广汇汽车 13 5 12 8/21-8/22簿记建档 工商银行 AA 8/23 8/26 服务股份公司 招商银行 ======================================================================================== 中国水电 22 22 12 8/22簿记建档 农业银行 AAA 8/23 8/26 华夏银行 ======================================================================================== 东塑集团 4 2 12 8/22簿记建档 中国银行 A+ 8/26 8/27 ======================================================================================= 招商证券 93 30 3 8/22招标 农业银行 AAA 8/23 8/26 建设银行 ======================================================================================== 星期六 1.8 1.8 12 8/22簿记建档 兴业银行 A+ 8/23 8/26 ======================================================================================== 内蒙古太西 19 8 12 8/22簿记建档 中国银行 AA- 8/26 8/27 煤集团 ======================================================================================== 本溪钢铁(集团) 30 30 12 8/22-8/23簿记建档 工商银行 AA+ 8/26 8/27 农业银行 ======================================================================================== TCL集团 60 17 12 8/23簿记建档 国开行 AA 8/26 8/27 进出口行 ======================================================================================== 河北冀衡 4.4 2 12 8/23簿记建档 工商银行 A+ 8/26 8/27 集团 ======================================================================================== 江南化工 9 4.5 12 8/27簿记建档 兴业银行 AA- 8/28 8/29 ======================================================================================== 康美药业 20 10 12 8/27簿记建档 工商银行 AA+ 8/28 8/29 ======================================================================================== 深圳华强 25 15 6 8/27簿记建档 招商银行 AA 8/29 8/30 集团 农业银行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *吉视传媒 10 5 5 8/28簿记建档 兴业银行 AA 8/29 8/30 ======================================================================================== *河南水利 10 10 5 8/28簿记建档 浦发银行 AA 8/30 9/2 投资集团 ======================================================================================== 滨化股份 15 3 5 8/22簿记建档 招商银行 AA 8/26 8/27 ======================================================================================== 江苏国泰 6 3 3 8/22簿记建档 中信银行 AA 8/26 8/27 国际集团 ======================================================================================== 四川投资 14 14 5 8/23簿记建档 中国银行 AA+ 8/27 8/28 集团 建设银行 ======================================================================================== 四川长虹 20 10 5 8/23簿记建档 渤海银行 AA 8/26 8/27 电子集团 中信银行 ======================================================================================== 新华都 25 10 5 8/27簿记建档 兴业银行 AA 8/28 8/29 实业集团 ======================================================================================== 重庆乌江实业 6 3 3 推迟发行 光大银行 AA- -- -- ======================================================================================== 云南投资控股 5 5 5 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- 集团 ======================================================================================== 湘电集团 4.5 4.5 5 推迟发行 广发银行 AA -- -- ======================================================================================== 广东粤电集团 30 30 5 推迟发行 工商银行 AAA -- -- 农业银行 ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增。(完) (整理 吴芳；审校 边竞)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数