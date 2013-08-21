《综述》中国10年国债招标结果送暖意，债市已否极泰来？

* 10年国债中标利率低于预期，为疲市带来一抹亮色

* 受一级暖意带动，二级收益率回落买盘入场抢筹

* 业内人士认为判断拐点已现或言之尚早

* 但长债收益率连续攀升后，有望转入为震荡市

作者 康熙泽

路透北京8月21日 - 近期持续萎靡的中国债券市场终于在周三借助10年国债招标迸发出了久违的“火花”，低于预期的中标利率吸引买盘入场抢筹，市场谨慎情绪略显和缓，机构开始思考本轮债市疲态的拐点是否已现？

不过答案并不尽如人意。综合多家机构观点，业内人士预期目前判断拐点已现言之过早，但长债收益率连续攀升后，有望从单边上行转换为震荡市。

广发银行金融市场部资深交易员郝一珺认为，现在的市场是心态弱的问题，其实价格有一定吸引力，今天10年国债招标认购倍数2.53倍非常不错，就是说明这个收益水平是获得认可的，对配置资金来讲是有价值的。

“央行现在把七天回购利率稳定在4.0%左右的话，各期限利率债相比货币市场价 格还是有一个利差空间的。所以我觉得债券价格还是有一定价值的，现在就是心态不好，不知道一级这种大行需求缺失的情况会持续多久。”他说。

业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的300亿元人民币10年期固息国债，中标利率为4.08%，虽创下逾五年来一级市场同期限国债新高，但低于4.11%的市场预测均值，该期国债的边际中标利率为4.13%，首场投标倍数为2.53倍。

另据刊登在中国债券信息网的公告显示，该10年续发国债追加发行17.3亿元人民币，实际发行总量达317.3亿元。

北京一参与投标的银行交易员表示，根据系统数据推算，今日新债分销量传统主力投资机构和中小机构基本各占半壁江山，意味着本期10年关键期限品种，小机构配置需求迸发。

今日机构参与积极性的提高与近期一级无奈延续的疲势可谓形成鲜明对比，特别是进入本周后中标利率不断创出阶段性高点。中国财政部周一代理招标发行的三年和五年期固息地方债，中标利率双双创下2009年来最高水位；此后周二国开行 增发的今年四期固息金融债中标收益率亦齐写下该机构年内同期固息债招标结果新高。

一级的暖意迅速传导，现券和IRS市场参与者积蓄多日的悲观情绪得到缓解，买盘入场抢筹，现券中长端价格领涨。

10年国债基准券--剩余期限约9.76年的固息国债130011券这两周来备受关注，因其收益率涨势不息，频创近两年高位。该券最新成交对应收益率 在4.02%，盘中一度破位4%关口下探到3.99%；上日尾盘则报4.08%，亦为近期的最高位。

其中有业内人士表示，招标结束后二级剩余期限接近10年券种的买盘，或多来自代客一级未得需求。不过他认为，此类买盘消退后，10年国债或重新回到4.07%、4.08%附近，等待进一步指引。

**预言拐点或尚早**

中国当前银行业正致力于降低资产负债的错配，影响其在债市中的配置需求萎缩，加之经济基本面正能量不断聚集，后市政策预期尚不明朗，机构对中长期资金面心怀忌惮等等因素，致近期债市一二收益率级互为影响滚动上行。

欲浏览中国银行业金融机构资产负债同比增速趋势图，请点选(link.reuters.com/cuv42v)

那么持续单边市后，市场能否借今日10年国债招标的暖意，构筑本轮债券收益上行的天花板？受访业内人士表示，预言拐点已现或仍言之过早。

“今天有投资户出手在做，应该还是考虑10年国债收益率站上4.0%配置价值还是不错的。但看未来，如果资金面预期不好转，政策面也没有明确信号的情况下，我觉得判断债市现在已经出现拐点言之过早。”华中一银行交易员称。

宏源证券固定收益研究主管邓海清博士指出，长端收益率单边上行接近终点，预期将从单边上行转换为震荡市。其认为，长端从单边上行转化为震荡市的路径有两种：第一，恐慌情绪持续爆发，导致收益率脉冲性走高，之后回落企稳；第二，央行出手平稳市场预期，促使收益率转入震荡市。

他强调，重压长端收益率的大山并没有消除，市场难以内生出收益率向下的力量，目前看这个时间窗口或在四季度出现；但若央行出重手根本性扭转市场对资金面预期，逆天者应把握机会。

中信证券最新发布的债券市场周报认为，伴随利率产品收益率的不断走高，中短期利率产品收益率逐步企稳的概率增大，中长期利率产品的交易价值也在逐步增强，而交易风险相对可控。建议交易型机构在总量控制的前提下可开始关注中长期利率产品的波段交易机会。

央行公开市场上周继续“锁长放短”，续做三年央票并伴随短期逆回购操作。但逆回购利率明显超出市场预期，对债市造成进一步挫伤。市场人士表示，公开市场操作表现出中性偏紧的基调，但因监管层与市场沟通不充分，预期引导不足，政策信号仍不够明晰。

而本周二为缓和近期资金偏紧的局面，公开市场逆回购操作“量增价稳”，只是交易员认为，尽管逆回购有所放量，但仍不足以完全缓解流动性紧张，也难令市场预期转向乐观，央行货币政策维持资金面紧平衡的基调未变。

面对今日二级现券券价出现反弹，一位业内人士思考市场是否有失理智时不禁感慨，“之前割券盲目，现在抢券也盲目。”(完)