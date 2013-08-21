中国债市动态：中长期国债收益率领跌，受新债中标利率低于预期提振

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透北京8月21日 - 中国银行间债市周三早盘中长期国债收益率领跌。市场人士表示，广为关注的10年国债中标利率低于预期，很大程度上缓和了市场紧张情绪，现券和IRS应声下探；然新债绝对水平并不低，政策走向还不明朗，资金中枢也仍偏高，机构多不认为这会是一波行情的开端。
剩余期限约9.76年的固息国债130011券最新成交对应收益率 在4.00%，盘中一度破位4%关口下探到3.99%，上日尾盘报4.08%，该券为10年国债基准券。
“大概有机构觉得(10年国债)价值开始体现了吧，参与积极性提高，结果低于预期，触发了中长债买盘兴趣，二级表现火，”上海一国有银行交易员称，“但4.08%也就跟二级水平差不多，追涨别太着急，看看再说，资金成本下不来，货币政策也不算明朗。”
业内人士周三透露，财政部稍早招标发行的300亿元人民币10年期固息国债，中标利率为4.08%，低于4.11%的市场预测均值，但仍创下自2008年6月来该期限国债一级市场招标结果新高；该期国债边际中标利率为4.13%，首场投标倍数为2.53倍。
北京一国有大行交易员亦表示，从其了解到的情况看，本期新债中小机构的投资需求有所迸发；招标结束后二级买盘，或多来自代客一级未得需求，此类买盘消退后，10年国债或重新回到4.07%、4.08%附近，等待进一步指引。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数