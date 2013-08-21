中国债市动态：中长期国债收益率领跌，受新债中标利率低于预期提振

路透北京8月21日 - 中国银行间债市周三早盘中长期国债收益率领跌。市场人士表示，广为关注的10年国债中标利率低于预期，很大程度上缓和了市场紧张情绪，现券和IRS应声下探；然新债绝对水平并不低，政策走向还不明朗，资金中枢也仍偏高，机构多不认为这会是一波行情的开端。

剩余期限约9.76年的固息国债130011券最新成交对应收益率 在4.00%，盘中一度破位4%关口下探到3.99%，上日尾盘报4.08%，该券为10年国债基准券。

“大概有机构觉得(10年国债)价值开始体现了吧，参与积极性提高，结果低于预期，触发了中长债买盘兴趣，二级表现火，”上海一国有银行交易员称，“但4.08%也就跟二级水平差不多，追涨别太着急，看看再说，资金成本下不来，货币政策也不算明朗。”

业内人士周三透露，财政部稍早招标发行的300亿元人民币10年期固息国债，中标利率为4.08%，低于4.11%的市场预测均值，但仍创下自2008年6月来该期限国债一级市场招标结果新高；该期国债边际中标利率为4.13%，首场投标倍数为2.53倍。