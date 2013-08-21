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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 11:54 BJT

韩国经济：8月出口激增，短期外债降至2006年以来最低--官方数据

虽然像印度和印尼这样国际收支状况不稳定的国家受到外资持续流出的冲击，本币汇率承压，但韩国和其它北亚经济体表现得更为坚韧，吸引了一些外资流入。

投资者寄希望于这几个依赖出口的经济体，这些经济体受益于美国和欧洲的复苏。

韩国海关公布的数据显示，8月前20天的出口强劲，支撑了韩国央行对当前季度经济增长将进一步加速的预测，4-6月当季韩国经季节调整后的经济增长率估计为1.1%。

“不像6月时那样，当时韩国跟其它新兴经济体都面临外资流出的情况，目前外资流入本地市场，是因为韩国最终将因发达经济体复苏而受益，”现代证券的分析师Lee Saang-jae在报告中称。

韩元兑美元 自周二触及的两周低点反弹，0303GMT时，报1,119.7。今年迄今韩元已下跌超过4%，但跌幅远小于东南亚和南亚国家的货币。(完)

(编译 李春喜/白云; 审校 王洋/侯向明)

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