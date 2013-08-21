中国国企：部分央企面临产能过剩挑战，一段时期难摆脱困境--国资委

路透北京8月21日 - 中国中央企业的盈利能力今年颇受市场关注。国资委副主任黄淑和近日谈及上半年央企运行情况时表示，总体呈现平稳增长的态势，但他也指出，需求偏弱与产能过剩的矛盾仍未明显缓解，部分行业一段时期内难以摆脱增产不增收、增收不增利的困境。

新华社周三援引黄淑和采访称，上半年国资委重点监测的中央企业生产经营指标中，80%以上的指标实现同比增长，65%的指标增速快于上年同期。

在结构调整方面，上半年中央企业国有产权交易新增挂牌金额同比增长89.8%，实际成交金额增长60.6%，表明企业整合重组和非主业退出步伐加快。

上半年中央企业平稳运行，为全年保增长奠定了较好基础，但黄淑和同时表示，下半年不确定、不稳定因素和不可预期的风险仍然不少，面临“三重挑战”。

“国内经济持续稳定向好的基础尚不牢固，需求偏弱与产能过剩的矛盾仍未明显缓解。”他指出，中央煤炭、有色金属、钢铁、水运、机械制造、造船等企业多陷于产能严重过剩格局，在一段时期内很难摆脱增产不增收、增收不增利的困境，少数亏损企业可能处于困难长期化。

另两重挑战一是来自复杂多变的国际经济环境；一是来自央企自身，存在着企业发展不够平衡、发展方式比较粗放、治理机制不够健全、管理不够精细、经营效率不够高、历史包袱比较重等方面的问题。

黄淑和举例称，上半年中央企业成本费用总额占营业收入比例达到95.6%，继续处于历史高位；在传统成本优势削弱的情况下，又面临产业链高端向发达国家回流、产业链中低端向更低收入国家转移的双重挤压，技术、标准、品牌等新的竞争优势尚未完全形成。

而且，存货和应收账款占到了企业流动资产的近一半，利息支出接近利润总额的三分之一，企业“失血”严重；部分企业投资规模过大，偏离主业或产业链过度延伸，低效无效资产的规模明显偏大。

“当前中央企业正处于‘爬坡’阶段，并且是在‘爬大坡’、‘爬陡坡’。”黄淑和称，未来央企要做好转型升级、清理包袱、深化改革和管理提升，并且，从注重规模扩张向注重质量效益转变，从国内经营向国际化经营转变，从产业链过度延伸向专注高端转变。

中国远洋 和中国铝业 等大型上市央企去年曝出巨亏，引发市场对央企盈利能力的担忧。