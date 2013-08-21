中国汇市：人民币早盘小幅上扬，结汇偏多但6.12或遇较强阻力

* 即期早盘小幅上扬，与中间价上升一致

* 交投相对昨日则比较淡静

* 结汇意愿较浓，但市场忌惮央行干预

* 人民币短期仍面临升值压力，但6.12或有较强阻力

路透北京8月21日 - 人民币兑美元即期 周三早盘小幅上扬，与中间价小幅上升一致。交易员表示，早盘未延续昨日尾盘结购汇放量上升的势头，交投略显平淡，由于购汇高峰期已过，结汇相对偏强，但6.12或为短期阻力位。

北京一国有银行交易员称，今天交投明显没有昨天的盘面那么活跃，但结汇仍比较多，市场期待政策面因素给汇市更多指引。虽然长期仍看好人民币升值前景，但考虑到中间价以及最近央行官员等讲话基调，汇市短期料更多呈现双边波动的特征。

“过了购汇高峰期，最近还是结汇更多一点，...总体（美元/人民币）6.12是短期的支撑位。”上述交易员称。

北京时间11:59，人民币兑美元即期报6.1225元，上日收报6.1246元。今日人民币兑美元中间价 为6.1675元，上日中间价为6.1697元。

而上海一股份制行交易员提到，今天早上基本没动，中间价动了20-30个点，但早盘也就动了十几个点，主要原因是大家交投兴致不高，忌惮央行出手干预。

他称，最近结汇盘较多，但到尾盘都遭遇疑似央行干预的大额购汇盘，且这几次央行干预得“很坚决”，这和上半年央行基本不干预市场很不一样。而央行此举实际上加大了做空人民币的风险，市场更加不敢做空人民币。

“要是没有央行干预，结汇盘肯定比较多，央行干预是最大的不确定因素，什么时候出来、多大的量都是无法预测的。”上述交易员称。

交易员并指出，考虑到最近市场实际上结汇盘偏多的状况，8月外汇占款可能会有较大增加，而扩大波幅等汇率市场化的政策亦可能更难以付诸现实。

中国7月银行间市场流动性紧张有了合理解释。7月外汇占款连续第二个月负增长，财政存款则大增，导致近七千亿资金抽离市场。分析师预计，至少在9月美联储议息会议前，外汇占款可能在正负间小幅波动，整体呈资本小幅流出趋势；但也因此导致其市场影响力减弱。

东京汇市美元兑日圆周三亚洲交易时段收复部分失地，不过兑欧元仍接近半年低点，投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布的最新会议记录，以寻找有关政策前景的线索。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2505/48，上日尾盘为6.2440。

北京时间11:59，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1154/84元，上一交易日尾盘报6.1128元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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