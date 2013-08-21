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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 12:52 BJT

《汇市简讯》澳元兑新西兰元技术图表显示强烈的正面信号

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* 6月以来首次收在20日移动均线的略上方

* 5日移动均线可能将上穿20日移动均线--动能指标略微向上

* 技术图形暗示澳元或将强势修正，8月高点1.1570为下道阻力位

* 20日移动均线切入位1.1370是初步支撑，此后是昨日低点1.1300

* 较长期而言，可能回升至3月至8月跌势的38.2%回档位1.1770

* 相关图表:(link.reuters.com/cun52v)(完)

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