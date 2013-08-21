光伏产业：天合光能下半年对中国和日本的销量料将增加

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透8月20日 - 天合光能有限公司 上调对今年光伏面板出货量的预估，因对国内和日本市场的销量增加，降低对存在进口限制的欧洲市场的依赖性。
天合光能股价周二在美国股市早盘曾最多劲扬10%，触及15个月高位。
该公司早前公布的季度亏损减少，其表示计划在第四季实现转亏为盈，但当前季度就有可能实现盈利，但取决于制造成本和面板售价。
“至少我们想在第三季实现营业利润，”天合光能首席执行官高纪凡在与分析师的电话会议上说。
该公司第二季的营业利润率为负5.4%，远低于上年同期的负22.7%和第一季的负15.4%。
过去两年间，中国光伏面板企业由于大量举债用于扩增产能，营业利润率急剧下降。但天合光能的经营状况要好于其它中国同业，据汤森路透数据，截至3月31日，该公司的债务股本比率为1.01。
天合光能目前预计今年的光伏面板出货量介于2.3GW-2.4GW，高于之前预估的2GW-2.1GW。
该公司表示，其在日本的市场份额预计将较上年同期增加逾两倍，而对中国的出货量将占总出货量的约27%。
在截至6月30日的季度中，天合光能净亏损减少至3,370万美元，合每美国存托股份(ADS)亏损0.47美元，上年同期为净亏9,210万美元，合每ADS亏损1.30美元。
由于对较新市场的销量增加，天合光能的季度营收增加27%至4.407亿美元，在欧洲出台对中国进口面板的限制规定前，公司对欧洲的销量增加亦对业绩有正面贡献。
天合光能股价周二在纽约证交所大幅收高15.3%，报7.82美元。截至周一美股收盘，该股股价今年迄今已上涨约56%。(完) (编译 白云; 审校 隋芬)
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数