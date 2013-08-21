光伏产业：天合光能下半年对中国和日本的销量料将增加

路透8月20日 - 天合光能有限公司 上调对今年光伏面板出货量的预估，因对国内和日本市场的销量增加，降低对存在进口限制的欧洲市场的依赖性。

天合光能股价周二在美国股市早盘曾最多劲扬10%，触及15个月高位。

该公司早前公布的季度亏损减少，其表示计划在第四季实现转亏为盈，但当前季度就有可能实现盈利，但取决于制造成本和面板售价。

“至少我们想在第三季实现营业利润，”天合光能首席执行官高纪凡在与分析师的电话会议上说。

该公司第二季的营业利润率为负5.4%，远低于上年同期的负22.7%和第一季的负15.4%。

过去两年间，中国光伏面板企业由于大量举债用于扩增产能，营业利润率急剧下降。但天合光能的经营状况要好于其它中国同业，据汤森路透数据，截至3月31日，该公司的债务股本比率为1.01。

天合光能目前预计今年的光伏面板出货量介于2.3GW-2.4GW，高于之前预估的2GW-2.1GW。

该公司表示，其在日本的市场份额预计将较上年同期增加逾两倍，而对中国的出货量将占总出货量的约27%。

在截至6月30日的季度中，天合光能净亏损减少至3,370万美元，合每美国存托股份(ADS)亏损0.47美元，上年同期为净亏9,210万美元，合每ADS亏损1.30美元。

由于对较新市场的销量增加，天合光能的季度营收增加27%至4.407亿美元，在欧洲出台对中国进口面板的限制规定前，公司对欧洲的销量增加亦对业绩有正面贡献。