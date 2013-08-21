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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 13:25 BJT

香港股市：早盘接近两周低点，受资金外流疑虑拖累

路透香港8月21日 - 香港股市周三再度下跌，因谨慎的投资者抛售高波动类股，因担心资金流出亚洲市场，且中国即将公布的一份经济调查能否鼓舞人心存在不确定性。

恒生指数 早盘下跌1.1%至21,724.93点，为8月8日以来最低位，过去四日均下滑。恒生国企指数 跌0.9%。

“多数投资者试图降低风险。他们卖出高风险股票，”京华山一研究主管Castor Pang称，“这将是短期内的主要趋势。”

汇丰中国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值将于周四公布。

官方媒体周三报导，当局计划设立一个委员会系统，来加强对该国金融业的监管与协作。根据报导，该委员会将监管金融工具、货币和金融政策。

中海油 大涨4.2%至六个月高点，此前该公司周二公布上半年获利优于预期，并称有望实现2013年产出目标。(完)

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