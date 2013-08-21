投行观点：金价四季度料重归跌势，未来两年区间1,100-1,600美元--中金

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透北京8月21日 - 中金公司在其最新商品研究报告中预计，黄金价格将在今年四季度重归跌势，未来两年料在1,100-1,600美元/盎司间波动，受矿产边际成本制约。
中金公司在名为“黄金的寻底之路：来自基本面的视角”的报告中指出，“在三季度的相对强势后，我们预期金价将在四季度重归跌势，但是跌幅相对有限。维持下半年均价1,300美元/盎司，年底1,250美元/盎司的判断。”
报告指出，今年下半年的旺季实物金需求支撑将弱于往年，由于印度进口将持续受制于政府管制政策。但另一方面，投资者抛售也已明显放缓，意味着下半年跌幅受限。
路透报价显示，伦敦现货金 上半年跌幅达到26.35%。但自6月底下探1,180美元以来，金价持续反弹。周三盘中报1,368美元/盎司。
中金报告并称，矿产边际成本位置“锚定”了金价的波动区间，2014年黄金的矿产边际成本有望下降至1,300美元/盎司，意味着按照过去30年的历史经验，在大概率的情况下，未来两年，黄金价格的波动区间将维持在1,100-1,600美元/盎司之间。
但报告指出，由于投资者抛售黄金的行动仍将持续，需要更多的实物需求来吸收投资者持仓流出，金价的波动中枢将位于这个区间更靠近下沿的位置，未来两年料在1,250-1,300美元/盎司之间。
中金公司在7月发布的大宗商品展望半年报中预计，下半年大宗商品市场表现将继续今年以来的分化，贵金属中金银仍将趋势下行，铂族金属将继续跑赢金银。 (完)
(发稿 丁琦；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数