表格: 中国7月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透北京8月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国7月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（ 单位均为吨): 7月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 291,846 14.75 7,153.02 1,661,659 -22.22 原铝 20,581 -49.5 2,079.52 120,068 -64.79 未锻压镍(精炼镍+合金) 16,670 21.92 15,019.13 101,880 19.75 精炼铅 50 -88.85 1,458.2 533 -88.41 精炼锌 27,615 -23.89 1,953.41 302,297 20.24 锌合金 11,895 -0.21 2,163.76 70,118 -9.29 精炼锡+锡合金 1,184 -63.15 22,191.73 10,250 -40.99 出口: 精炼铜 19,456 55.57 7,389.19 207,489 1.18 原铝 817 -93.26 2,728.05 54,792 -26.45 精炼铅 1,785 382.81 2,054.86 10,514 760.57 精炼锌 344 17,103.85 1,996.43 2,426 -58.14 未锻压镍(精炼镍+合金) 6,957 69.98 17,662.26 29,526 53.36 精炼锡+锡合金 110 -38.22 19,886.36 1,822 51.79 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。