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货币新闻 | 2013年 8月 21日 星期三 14:29 BJT

表格: 中国7月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京8月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国7月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（
单位均为吨):
                                7月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
 精炼铜                       291,846        14.75      7,153.02        1,661,659       -22.22
 原铝                          20,581        -49.5      2,079.52          120,068       -64.79
 未锻压镍(精炼镍+合金)         16,670        21.92     15,019.13          101,880        19.75
 精炼铅                            50       -88.85       1,458.2              533       -88.41
 精炼锌                        27,615       -23.89      1,953.41          302,297        20.24
 锌合金                        11,895        -0.21      2,163.76           70,118        -9.29
 精炼锡+锡合金                  1,184       -63.15     22,191.73           10,250       -40.99

 出口:
 精炼铜                        19,456        55.57      7,389.19          207,489         1.18
 原铝                             817       -93.26      2,728.05           54,792       -26.45
 精炼铅                         1,785       382.81      2,054.86           10,514       760.57
 精炼锌                           344    17,103.85      1,996.43            2,426       -58.14
 未锻压镍(精炼镍+合金)          6,957        69.98     17,662.26           29,526        53.36
 精炼锡+锡合金                    110       -38.22     19,886.36            1,822        51.79

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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