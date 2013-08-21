表格: 中国7月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑

路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。