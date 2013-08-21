表格: 中国7月原油进出口分项数据

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透北京8月21日 - 以下是中国海关公布的7月原油进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 7月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 原油 26,105,135 19.56 743.34 164,180,371 1.41 原产地: 沙特阿拉伯 5,266,378 16.1 750.3 32,260,264 -0.76 安哥拉 3,443,783 -0.46 747.58 23,569,982 -3.62 阿曼 3,299,474 97.65 745.96 14,528,997 36.4 俄罗斯联邦 2,187,675 18.7 768.94 14,492,305 -0.5 伊拉克 1,887,985 135.14 713.63 13,266,043 47.21 伊朗 1,687,485 -12.62 740.94 12,204,900 -3.51 委内瑞拉 1,163,602 -15.31 633.32 9,984,690 -0.56 科威特 946,225 -14.22 756.92 5,225,858 -19.9 哈萨克斯坦 922,793 14.55 742.08 6,903,635 16.57 阿拉伯联合酋长国 851,287 31.78 769.73 6,090,059 24.23 刚果（布） 655,241 155.83 723.14 4,421,274 37.25 巴西 532,066 -34.6 703.25 2,991,915 -20.51 澳大利亚 473,653 107.23 816.28 1,803,826 -23.45 苏丹 362,52347,700,303.42 759.03 1,098,004 -19.1 利比亚 349,858 -15.51 794.08 2,135,158 -53.38 赤道几内亚 261,251 100.6 774.09 1,478,111 85.12 也门共和国 260,414 92.14 782.53 1,140,490 -42.18 南苏丹 246,336 - 684.9 246,336 -63.47 哥伦比亚 220,858 423.33 661.24 2,382,533 68.94 墨西哥 147,191 - 653.23 698,936 -4.95 阿根廷 136,594 45.88 712.09 282,276 -63.49 尼日利亚 134,890 -0.03 827.54 523,026 -35.27 刚果（金） 124,195 - 784.13 736,176 102.72 印度尼西亚 122,017 150.6 849.74 557,802 68.48 越南 118,099 73.28 827.26 397,045 22.76 泰国 101,566 41.37 744.14 383,595 -5.33 蒙古 88,509 128.32 718.41 350,977 36.8 埃及 57,554 -79.39 801.46 977,430 140.4 马来西亚 55,634 -51.3 849.64 430,735 -32.49 厄瓜多尔 - -100 - 444,704 -50.24 加拿大 - -100 - 237,637 -46.8 古巴 - - - 126,815 - 汶莱 - - - 79,021 -3.89 加纳 - -100 - 131,048 -65.93 毛里塔尼亚 - - - 140,173 41.59 乍得 - - - 139,589 -50.12 加蓬 - - - 109,740 -47.65 英国 - - - 1 - 阿塞拜疆 - - - 48,995 -73.78 卡塔尔 - -100 - 130,750 -82.59 阿尔及利亚 - -100 - 1,029,522 -26.36 出口 原油 172,695 -18.01 845.72 1,038,708 -30.15 目的地: 日本 135,170 75.06 898.28 520,612 -35.39 美国 37,525 -1.63 656.37 73,810 -56.03 朝鲜 - -100 - 250,626 -24.52 马来西亚 - - - 193,659 159.49 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。