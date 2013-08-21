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货币新闻 | 2013年 8月 21日 星期三 14:29 BJT

表格: 中国7月原油进出口分项数据

路透北京8月21日 - 以下是中国海关公布的7月原油进出口分项数据一览表（单位均为吨）：

                                7月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口
 原油                      26,105,135        19.56        743.34      164,180,371         1.41
 原产地:
    沙特阿拉伯              5,266,378         16.1         750.3       32,260,264        -0.76
   安哥拉                  3,443,783        -0.46        747.58       23,569,982        -3.62
   阿曼                    3,299,474        97.65        745.96       14,528,997         36.4
   俄罗斯联邦              2,187,675         18.7        768.94       14,492,305         -0.5
   伊拉克                  1,887,985       135.14        713.63       13,266,043        47.21
   伊朗                    1,687,485       -12.62        740.94       12,204,900        -3.51
   委内瑞拉                1,163,602       -15.31        633.32        9,984,690        -0.56
   科威特                    946,225       -14.22        756.92        5,225,858        -19.9
   哈萨克斯坦                922,793        14.55        742.08        6,903,635        16.57
   阿拉伯联合酋长国          851,287        31.78        769.73        6,090,059        24.23
   刚果（布）                655,241       155.83        723.14        4,421,274        37.25
   巴西                      532,066        -34.6        703.25        2,991,915       -20.51
   澳大利亚                  473,653       107.23        816.28        1,803,826       -23.45
   苏丹                      362,52347,700,303.42        759.03        1,098,004        -19.1
   利比亚                    349,858       -15.51        794.08        2,135,158       -53.38
   赤道几内亚                261,251        100.6        774.09        1,478,111        85.12
   也门共和国                260,414        92.14        782.53        1,140,490       -42.18
   南苏丹                    246,336            -         684.9          246,336       -63.47
   哥伦比亚                  220,858       423.33        661.24        2,382,533        68.94
   墨西哥                    147,191            -        653.23          698,936        -4.95
   阿根廷                    136,594        45.88        712.09          282,276       -63.49
   尼日利亚                  134,890        -0.03        827.54          523,026       -35.27
   刚果（金）                124,195            -        784.13          736,176       102.72
   印度尼西亚                122,017        150.6        849.74          557,802        68.48
   越南                      118,099        73.28        827.26          397,045        22.76
   泰国                      101,566        41.37        744.14          383,595        -5.33
   蒙古                       88,509       128.32        718.41          350,977         36.8
   埃及                       57,554       -79.39        801.46          977,430        140.4
   马来西亚                   55,634        -51.3        849.64          430,735       -32.49
   厄瓜多尔                        -         -100             -          444,704       -50.24
   加拿大                          -         -100             -          237,637        -46.8
   古巴                            -            -             -          126,815            -
   汶莱                            -            -             -           79,021        -3.89
   加纳                            -         -100             -          131,048       -65.93
   毛里塔尼亚                      -            -             -          140,173        41.59
   乍得                            -            -             -          139,589       -50.12
   加蓬                            -            -             -          109,740       -47.65
   英国                            -            -             -                1            -
   阿塞拜疆                        -            -             -           48,995       -73.78
   卡塔尔                          -         -100             -          130,750       -82.59
   阿尔及利亚                      -         -100             -        1,029,522       -26.36

  
  出口 
 原油                         172,695       -18.01        845.72        1,038,708       -30.15
 目的地:     
    日本                      135,170        75.06        898.28          520,612       -35.39
   美国                       37,525        -1.63        656.37           73,810       -56.03
   朝鲜                            -         -100             -          250,626       -24.52
   马来西亚                        -            -             -          193,659       159.49


  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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