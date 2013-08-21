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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 14:19 BJT

路透基点：五家银行参与益登科技12亿台币五年期融资案--RLPC

路透香港8月21日 - 汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称，五家银行参与台湾上市公司益登科技的12亿台币(4,000万美元)五年期融资案。该公司为集成电路组件分销商。

牵头行兼独家簿记行台湾合作金库承贷2.81亿台币。

加入银团的这五家银行中，牵头行台湾银行和彰化商业银行各承贷2.3亿台币。

华南商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行分别承贷1.53亿台币。

本案已于8月6日签约。

一如先前报导，本案分为A部分8亿台币定期贷款，用于再融资，以及B部分4亿台币循环信贷，可以台币和美元动用，用作营运资金。

台币部分贷款利率为较二级市场商票利率加码90个基点，税前利率最低为1.8%。美元部分利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点，若Libor和台北银行同业美元拆款利率(TAIFX)之差超过30个基点，借款方将支付超出部分利率。承贷至少3亿台币，前端费用为12个基点。

承诺费用为25个基点。

本次交易将用于为借款方2010年11月时签署的20亿台币五年期融资案进行再融资。该笔贷款的利率根据借款方的债务与净值之比作出调整。台币部分利率为较二级市场商票利率加码70-80个基点。美元部分利率为较Libor加码65-75个基点。(完) (编译 王翔琼；审校 石冠兰)

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