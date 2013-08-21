路透基点：五家银行参与益登科技12亿台币五年期融资案--RLPC

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透香港8月21日 - 汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称，五家银行参与台湾上市公司益登科技的12亿台币(4,000万美元)五年期融资案。该公司为集成电路组件分销商。
牵头行兼独家簿记行台湾合作金库承贷2.81亿台币。
加入银团的这五家银行中，牵头行台湾银行和彰化商业银行各承贷2.3亿台币。
华南商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行分别承贷1.53亿台币。
本案已于8月6日签约。
一如先前报导，本案分为A部分8亿台币定期贷款，用于再融资，以及B部分4亿台币循环信贷，可以台币和美元动用，用作营运资金。
台币部分贷款利率为较二级市场商票利率加码90个基点，税前利率最低为1.8%。美元部分利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点，若Libor和台北银行同业美元拆款利率(TAIFX)之差超过30个基点，借款方将支付超出部分利率。承贷至少3亿台币，前端费用为12个基点。
承诺费用为25个基点。
本次交易将用于为借款方2010年11月时签署的20亿台币五年期融资案进行再融资。该笔贷款的利率根据借款方的债务与净值之比作出调整。台币部分利率为较二级市场商票利率加码70-80个基点。美元部分利率为较Libor加码65-75个基点。(完) (编译 王翔琼；审校 石冠兰)
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数