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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 14:11 BJT

韩国汇市：韩元兑美元上涨，投资者等待美联储会议记录

路透首尔8月21日 - 韩国韩元 周三持坚，此前美元兑一部分主要货币下跌。投资者等待将于今日稍晚出炉的美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月政策会议记录。

韩元兑美元 收报1,117.4，周二国内市场收盘价为1,120.8。(完)

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