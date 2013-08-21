欧洲政经：向希腊发放第三笔援助资金并非唯一选项--欧盟执委雷恩

标题新闻：截至3月28日当周美国货币市场基金资产增加54.7亿美元，至2.632万亿美元-iMoneyNet
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路透赫尔辛基8月21日 - 一份芬兰报纸援引欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)的话称，不排除希腊需要第三笔援助资金的可能，但该国的国际贷款人可能有其他选项来维持援助计划的运作。
德国财政部长朔伊布勒周二首次表示希腊将再次需要援助，激起国内反对党的强烈反对，而五周后德国将举行大选。
希腊的国际贷款人--欧盟执委会、欧洲央行(ECB)和国际货币基金会(IMF)--计划在秋季对该国援助项目进行审查。
“然后我们还将评估希腊援助计划可能的续期和融资问题。比方说可以透过延展贷款期限，来提高债务的可持续性，”赫尔辛基赫日报(Helsingin Sanomat)周三援引雷恩的话称。
他表示，关键问题是希腊按当前计划实施经济改革的能力，以及实现公共财政盈余的能力。
希腊迄今已接受两笔共计约2,400亿欧元的援助。(完)
(编译 艾茂林; 审校 于春红)
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周一南非总统祖玛命令财长戈尔丹放弃在英国的投资者路演行程飞回国，激起了对戈尔丹未来的疑问。祖玛总统没有给出召回戈尔丹的原因。南非本地资产承受压力。
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