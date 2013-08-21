欧洲政经：向希腊发放第三笔援助资金并非唯一选项--欧盟执委雷恩

路透赫尔辛基8月21日 - 一份芬兰报纸援引欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)的话称，不排除希腊需要第三笔援助资金的可能，但该国的国际贷款人可能有其他选项来维持援助计划的运作。

德国财政部长朔伊布勒周二首次表示希腊将再次需要援助，激起国内反对党的强烈反对，而五周后德国将举行大选。

希腊的国际贷款人--欧盟执委会、欧洲央行(ECB)和国际货币基金会(IMF)--计划在秋季对该国援助项目进行审查。

“然后我们还将评估希腊援助计划可能的续期和融资问题。比方说可以透过延展贷款期限，来提高债务的可持续性，”赫尔辛基赫日报(Helsingin Sanomat)周三援引雷恩的话称。

他表示，关键问题是希腊按当前计划实施经济改革的能力，以及实现公共财政盈余的能力。

希腊迄今已接受两笔共计约2,400亿欧元的援助。(完)