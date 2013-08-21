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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 14:20 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：亚洲货币走势沉重

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* 美元/日圆上升0.32%，欧元/日圆升0.61%，澳元/美元下滑0.371%，新西兰元/美元跌0.48%

* 亚洲股市多数下滑，日经指数逆转跌势。美国10年期公债收益率(殖利率)报2.82%

* 美元/印尼卢比升0.66%，美元/印度卢比涨0.5%，美元/泰铢升0.52，美元/马币持平

* 日本将福岛核污水泄漏事件级别上调至三级

* 美国成屋销售、美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月会议记录将出炉。(完)

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