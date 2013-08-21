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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 14:54 BJT

路透基点：长沙市轨道交通集团考虑为两条地铁线筹办贷款--RLPC

路透香港8月21日 - 汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称，长沙市轨道交通集团有限公司正考虑筹办两笔贷款，用于两条地铁线的建设。

根据长沙市政府公布的文件，地铁3号线和4号线需要的投资总额分别为217.5亿元人民币(36亿美元)和203亿元。两条线路均将于今年开工建设，2016年完工。

消息人士称，已经邀请中国大型国有银行参与融资。还没有正式委任牵头行。

一位消息人士说，两笔贷款的期限可能都是30年。

长沙市轨道交通集团在2011年12月签署一笔92亿元的30年期贷款案，用于地铁1号线建设。中国银行和中国国家开发银行担任牵头行，利率为中国人民银行基准利率的100%。中国农业银行、交通银行及中国进出口银行为参贷行。(完)

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)

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