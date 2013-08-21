路透基点：长沙市轨道交通集团考虑为两条地铁线筹办贷款--RLPC

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透香港8月21日 - 汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称，长沙市轨道交通集团有限公司正考虑筹办两笔贷款，用于两条地铁线的建设。
根据长沙市政府公布的文件，地铁3号线和4号线需要的投资总额分别为217.5亿元人民币(36亿美元)和203亿元。两条线路均将于今年开工建设，2016年完工。
消息人士称，已经邀请中国大型国有银行参与融资。还没有正式委任牵头行。
一位消息人士说，两笔贷款的期限可能都是30年。
长沙市轨道交通集团在2011年12月签署一笔92亿元的30年期贷款案，用于地铁1号线建设。中国银行和中国国家开发银行担任牵头行，利率为中国人民银行基准利率的100%。中国农业银行、交通银行及中国进出口银行为参贷行。(完)
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数