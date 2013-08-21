表格：英国7月公共部门净借款为负16.35亿英镑，预估为负46.5亿

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
详细数据如下（单位为10亿英镑,除特别说明外正数表示短差,负数表示盈余）：
2013年7月 2013年4-7月 2012年4-7月
公共部门净借款(PSNB) -1.635 28.289 1.033
公共部门收支短差(PSNCR) -19.640 -37.019 -42.034 (完) (编译 田建华; 审校 沈以文)
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。