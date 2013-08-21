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货币新闻 | 2013年 8月 21日 星期三 16:40 BJT

表格：英国7月公共部门净借款为负16.35亿英镑，预估为负46.5亿

详细数据如下（单位为10亿英镑,除特别说明外正数表示短差,负数表示盈余）：

2013年7月 2013年4-7月 2012年4-7月

公共部门净借款(PSNB) -1.635 28.289 1.033

公共部门收支短差(PSNCR) -19.640 -37.019 -42.034 (完) (编译 田建华; 审校 沈以文)

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