表格：英国工业联盟8月总工业订单差值为零，为2011年8月来最高

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透伦敦8月21日 - 英国工业联盟(CBI)周三公布，8月总工业订单差值为零，是2011年8月以来最高；路透调查预估为负8，7月为负12。
月度趋势 8月 7月 6月 5月 4月
总订单 0 -12 -18 -20 -25
出口订单 -7 -20 -22 -17 -21
制成品库存 +15 +15 +21 +13 +13
产出预期 +25 +15 +10 +18 +23
国内价格预期 0 +2 +3 +4 +8 (完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。