版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 21日 星期三 18:12 BJT

表格：英国工业联盟8月总工业订单差值为零，为2011年8月来最高

路透伦敦8月21日 - 英国工业联盟(CBI)周三公布，8月总工业订单差值为零，是2011年8月以来最高；路透调查预估为负8，7月为负12。

月度趋势 8月 7月 6月 5月 4月

总订单 0 -12 -18 -20 -25

出口订单 -7 -20 -22 -17 -21

制成品库存 +15 +15 +21 +13 +13

产出预期 +25 +15 +10 +18 +23

国内价格预期 0 +2 +3 +4 +8 (完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐