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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 14:32 BJT

表格: 中国7月成品油进出口数据

路透北京8月21日 - 以下是中国海关总署公布的7月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）：

                                7月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口
 成品油                     3,250,000          5.4        785.74       24,850,000          6.6
 汽油                              15            -      2,961.53               75       -98.27
 石脑油                       305,542        25.26        865.75        2,086,229        24.41
 航空煤油                     531,800         4.46        948.62        3,314,152        14.76
 其他煤油                      26,445       -75.99      1,404.94          383,181         5.64
 轻柴油                        17,758       -38.79      1,001.19          256,344       -58.54
 燃料油                     1,912,660        -5.05        625.06       16,444,294         1.81
 5-7号燃料油                1,865,124        -0.79        620.95       15,633,639         6.07
 液化石油气(LPG)              493,907        10.05         847.2        2,075,680        16.79
 石油焦                     1,244,493        93.17        116.61        5,970,598        31.72
 润滑油                       253,663        63.54      1,318.55        1,560,803         7.54
 沥青                         314,004        -2.46        630.03        1,882,099        48.57

 出口
 成品油                     2,030,000           15        844.76       16,730,000         22.8
 汽油                         313,379       143.72           943        2,775,153        66.16
 石脑油                             -         -100             -          324,364        68.45
 航空煤油                     791,690        34.05        985.31        5,141,199        21.78
 其他煤油                           0       -99.15             0               78       -61.03
 轻柴油                       136,939       -23.89        933.61        1,876,857       156.82
 燃料油                       775,352        -7.76        626.32        6,509,368        -2.36
 5-7号燃料油                  737,844        -0.63         624.3        5,812,022        -1.61
 液化石油气(LPG)               91,588       -13.99        874.99          701,742        -2.42
 石油焦                       183,789       -24.74        300.37        1,311,026        -2.83
 润滑油                        11,861        -4.51      1,983.53           93,451       -32.67
 沥青                          20,813        272.3        727.58           86,614        58.83

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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