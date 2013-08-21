表格: 中国7月成品油进出口数据

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透北京8月21日 - 以下是中国海关总署公布的7月成品油进出口数据一览表（单位均为吨）： 7月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 成品油 3,250,000 5.4 785.74 24,850,000 6.6 汽油 15 - 2,961.53 75 -98.27 石脑油 305,542 25.26 865.75 2,086,229 24.41 航空煤油 531,800 4.46 948.62 3,314,152 14.76 其他煤油 26,445 -75.99 1,404.94 383,181 5.64 轻柴油 17,758 -38.79 1,001.19 256,344 -58.54 燃料油 1,912,660 -5.05 625.06 16,444,294 1.81 5-7号燃料油 1,865,124 -0.79 620.95 15,633,639 6.07 液化石油气(LPG) 493,907 10.05 847.2 2,075,680 16.79 石油焦 1,244,493 93.17 116.61 5,970,598 31.72 润滑油 253,663 63.54 1,318.55 1,560,803 7.54 沥青 314,004 -2.46 630.03 1,882,099 48.57 出口 成品油 2,030,000 15 844.76 16,730,000 22.8 汽油 313,379 143.72 943 2,775,153 66.16 石脑油 - -100 - 324,364 68.45 航空煤油 791,690 34.05 985.31 5,141,199 21.78 其他煤油 0 -99.15 0 78 -61.03 轻柴油 136,939 -23.89 933.61 1,876,857 156.82 燃料油 775,352 -7.76 626.32 6,509,368 -2.36 5-7号燃料油 737,844 -0.63 624.3 5,812,022 -1.61 液化石油气(LPG) 91,588 -13.99 874.99 701,742 -2.42 石油焦 183,789 -24.74 300.37 1,311,026 -2.83 润滑油 11,861 -4.51 1,983.53 93,451 -32.67 沥青 20,813 272.3 727.58 86,614 58.83 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数