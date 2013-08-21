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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 14:33 BJT

表格: 中国7月成品油进口分项数据

路透北京8月21日 - 以下是中国海关总署公布的7月成品油进口分项数据一览表（单位均为吨）：
                                7月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
汽油                              15            -      2,961.53               75       -98.27
  原产地:
   德国                           15            -      2,961.53               46       128.15
   法国                            -            -             -                7       -90.95
   日本                            -            -             -               12            -
   英国                            -            -             -               10        63.04

石脑油                       305,542        25.26        865.75        2,086,229        24.41
  原产地:
   韩国                      164,568        17.84         894.6          908,270        32.72
   阿尔及利亚                 84,846            -        830.06          250,968            -
   俄罗斯联邦                 30,084            -        835.06          150,380            -
   意大利                     26,043            -        835.04           26,043            -
   日本                            2            -         1,369                9       -19.12
   荷兰                            -            -             -          552,027            -
   西班牙                          -            -             -            5,250            -
   泰国                            -            -             -           73,372        74.02
   新加坡                          -            -             -           17,686            -
   沙特阿拉伯                      -         -100             -           56,342       -25.06
   马来西亚                        -            -             -           45,883       -64.49

航空煤油                     531,800         4.46        948.62        3,314,152        14.76
  原产地:
   韩国                      414,623        12.82         948.6        2,455,177         4.28
   日本                      117,169        24.09        948.65          375,546        33.81
   澳门                            8            -      1,305.88                8            -
   台湾                            -         -100             -           29,020       -25.58
   泰国                            -            -             -           52,359            -
   香港                            -            -             -          102,600       280.01
   马来西亚                        -            -             -           27,714       -67.49
   新加坡                          -         -100             -          271,727       167.89

其他煤油                      26,445       -75.99      1,404.94          383,181         5.64
  原产地:
   阿拉伯联合酋长国            6,200            -      1,450.35            6,200            -
   伊朗                        5,005            -      1,440.07            5,005            -
   台湾                        4,528       -51.75      1,390.73           37,958         0.52
   韩国                        3,940       -32.58      1,391.79           32,994        74.65
   日本                        2,811         24.7      1,438.65           10,536       -59.73
   马来西亚                    1,905       -96.72      1,387.16           99,943         6.42
   新加坡                      1,029       -96.67      1,224.46           53,136       -69.44
   法国                          757       282.29      1,166.68            3,586     1,700.79
   沙特阿拉伯                    180       -88.43        592.43           19,301       270.46
   美国                           61       -85.34      2,695.21            2,495       -25.88
   南非                           25            -      2,462.76              176        -0.01
   德国                            2          -14         1,879               91        -1.16
   比利时                          1       -99.88         6,906              570       -77.54
   加拿大                          -            -             -                2       -41.99
   印度                            -            -             -            5,000   16,666,730
   荷兰                            -            -             -               13    1,263,900
   英国                            -         -100             -               31        -2.83
   印度尼西亚                      -            -             -          106,146            -

轻柴油                        17,758       -38.79      1,001.19          256,344       -58.54
  原产地:
   俄罗斯联邦                 14,722       881.46      1,014.41           35,895       -83.15
   韩国                        3,029       -87.19        936.89          103,337       -61.27
   印度尼西亚                      7            -      1,014.29                7       -52.35
   日本                            -            -             -           41,511       -39.72
   安提瓜和巴布达                  -            -             -               23            -
   台湾                            -            -             -           65,251        63.56
   新加坡                          -         -100             -            5,978       -78.78
   泰国                            -         -100             -            4,342       221.34

5-7号燃料油                1,865,124        -0.79        620.95       15,633,639         6.07
  原产地:
   俄罗斯联邦                545,045        16.33        647.92        4,501,532         3.76
   委内瑞拉                  332,012       -40.51        615.12        2,468,391       -28.36
   韩国                      263,751        34.79        627.96        1,434,207       -18.37
   新加坡                    252,436         5.42        611.87        2,020,351        -3.69
   马来西亚                  147,427       -27.81        661.48        1,184,546       -17.02
   阿拉伯联合酋长国           90,326            -        601.02          542,719    66,466.03
   哈萨克斯坦                 80,977       482.59        598.66          767,987        89.19
   土耳其                     55,753            -           460          156,487        66.83
   印度尼西亚                 49,012    13,573.43        521.57          676,518        57.12
   日本                       31,322       -69.11        605.32          443,663        -9.48
   土库曼斯坦                 16,036            -        600.01           16,036       -83.87
   巴林                          489       554.53        621.86            2,007       -65.21
   科威特                        483            -        599.98            3,681       244.34
   吉尔吉斯斯坦                   53            -        593.91            2,046       161.37
   苏丹                            -         -100             -              434       -76.04
   美国                            -            -             -          131,124            -
   荷兰                            -            -             -           83,514            -
   安提瓜和巴布达                  -            -             -              155            -
   直布罗陀                        -            -             -            9,850            -
   波多黎各                        -            -             -               20            -
   冈比亚                          -            -             -               16            -
   伊拉克                          -            -             -           24,294            -
   沙特阿拉伯                      -            -             -          222,872    14,016.13
   香港                            -         -100             -            2,200       -81.29
   伊朗                            -            -             -          803,818   134,060.11
   吉布提                          -            -             -              161            -
   埃及                            -            -             -               76       -91.85
   斯里兰卡                        -            -             -              201            -
   也门共和国                      -            -             -          134,734            -

其他柴油及其他燃料油          47,536       -64.63        786.02          810,655       -42.63
  原产地:
   俄罗斯联邦                 22,945            -        900.09           27,396        32.66
   哈萨克斯坦                 21,965        59.84        654.54           80,013       -46.13
   韩国                        2,099       -95.77        958.05           27,372        -81.4
   沙特阿拉伯                    292            -        608.96            6,124            -
   苏丹                          144            -        550.88              719        28.64
   巴林                           74       -82.62        645.61              535       -89.26
   新加坡                         18       -99.97         1,040          474,100        -31.8
   伊朗                            -         -100             -              144       -68.63
   埃及                            -            -             -              362        38.46
   新西兰                          -         -100             -              495       -57.55
   印度尼西亚                      -         -100             -               40       -99.15
   阿拉伯联合酋长国                -         -100             -              335       -99.21
   马来西亚                        -         -100             -          185,885       -19.45
   乌兹别克斯坦                    -         -100             -            3,346       -64.65
   科威特                          -         -100             -            3,788       226.41

液化石油气(LPG)              493,907        10.05         847.2        2,075,680        16.79
  原产地:
   阿拉伯联合酋长国          131,625        93.99        817.98          377,261        -3.63
   卡塔尔                    122,884        11.97        841.92          421,216        13.86
   沙特阿拉伯                 69,006        -3.88        867.13          344,931       -12.54
   澳大利亚                   64,387       -32.89         874.9          164,131        71.04
   科威特                     47,914       -18.14        874.08          308,731        29.13
   尼日利亚                   45,018          6.2        857.85           97,243         1.73
   挪威                       13,008            -        804.99           22,999            -
   韩国                           65        33.29      2,600.09           60,666       -14.49
   印度尼西亚                      -            -             -           11,000            -
   马尔他                          -            -             -           20,278            -
   美国                            -            -             -           68,058   224,728.57
   法国                            -            -             -                1        35.94
   伊朗                            -            -             -           10,450       -88.09
   阿曼                            -            -             -           44,082            -
   安哥拉                          -            -             -           45,714            -
   阿尔及利亚                      -            -             -           78,920            -

                                                                 
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