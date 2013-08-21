表格: 中国7月成品油进口分项数据

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透北京8月21日 - 以下是中国海关总署公布的7月成品油进口分项数据一览表（单位均为吨）： 7月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 汽油 15 - 2,961.53 75 -98.27 原产地: 德国 15 - 2,961.53 46 128.15 法国 - - - 7 -90.95 日本 - - - 12 - 英国 - - - 10 63.04 石脑油 305,542 25.26 865.75 2,086,229 24.41 原产地: 韩国 164,568 17.84 894.6 908,270 32.72 阿尔及利亚 84,846 - 830.06 250,968 - 俄罗斯联邦 30,084 - 835.06 150,380 - 意大利 26,043 - 835.04 26,043 - 日本 2 - 1,369 9 -19.12 荷兰 - - - 552,027 - 西班牙 - - - 5,250 - 泰国 - - - 73,372 74.02 新加坡 - - - 17,686 - 沙特阿拉伯 - -100 - 56,342 -25.06 马来西亚 - - - 45,883 -64.49 航空煤油 531,800 4.46 948.62 3,314,152 14.76 原产地: 韩国 414,623 12.82 948.6 2,455,177 4.28 日本 117,169 24.09 948.65 375,546 33.81 澳门 8 - 1,305.88 8 - 台湾 - -100 - 29,020 -25.58 泰国 - - - 52,359 - 香港 - - - 102,600 280.01 马来西亚 - - - 27,714 -67.49 新加坡 - -100 - 271,727 167.89 其他煤油 26,445 -75.99 1,404.94 383,181 5.64 原产地: 阿拉伯联合酋长国 6,200 - 1,450.35 6,200 - 伊朗 5,005 - 1,440.07 5,005 - 台湾 4,528 -51.75 1,390.73 37,958 0.52 韩国 3,940 -32.58 1,391.79 32,994 74.65 日本 2,811 24.7 1,438.65 10,536 -59.73 马来西亚 1,905 -96.72 1,387.16 99,943 6.42 新加坡 1,029 -96.67 1,224.46 53,136 -69.44 法国 757 282.29 1,166.68 3,586 1,700.79 沙特阿拉伯 180 -88.43 592.43 19,301 270.46 美国 61 -85.34 2,695.21 2,495 -25.88 南非 25 - 2,462.76 176 -0.01 德国 2 -14 1,879 91 -1.16 比利时 1 -99.88 6,906 570 -77.54 加拿大 - - - 2 -41.99 印度 - - - 5,000 16,666,730 荷兰 - - - 13 1,263,900 英国 - -100 - 31 -2.83 印度尼西亚 - - - 106,146 - 轻柴油 17,758 -38.79 1,001.19 256,344 -58.54 原产地: 俄罗斯联邦 14,722 881.46 1,014.41 35,895 -83.15 韩国 3,029 -87.19 936.89 103,337 -61.27 印度尼西亚 7 - 1,014.29 7 -52.35 日本 - - - 41,511 -39.72 安提瓜和巴布达 - - - 23 - 台湾 - - - 65,251 63.56 新加坡 - -100 - 5,978 -78.78 泰国 - -100 - 4,342 221.34 5-7号燃料油 1,865,124 -0.79 620.95 15,633,639 6.07 原产地: 俄罗斯联邦 545,045 16.33 647.92 4,501,532 3.76 委内瑞拉 332,012 -40.51 615.12 2,468,391 -28.36 韩国 263,751 34.79 627.96 1,434,207 -18.37 新加坡 252,436 5.42 611.87 2,020,351 -3.69 马来西亚 147,427 -27.81 661.48 1,184,546 -17.02 阿拉伯联合酋长国 90,326 - 601.02 542,719 66,466.03 哈萨克斯坦 80,977 482.59 598.66 767,987 89.19 土耳其 55,753 - 460 156,487 66.83 印度尼西亚 49,012 13,573.43 521.57 676,518 57.12 日本 31,322 -69.11 605.32 443,663 -9.48 土库曼斯坦 16,036 - 600.01 16,036 -83.87 巴林 489 554.53 621.86 2,007 -65.21 科威特 483 - 599.98 3,681 244.34 吉尔吉斯斯坦 53 - 593.91 2,046 161.37 苏丹 - -100 - 434 -76.04 美国 - - - 131,124 - 荷兰 - - - 83,514 - 安提瓜和巴布达 - - - 155 - 直布罗陀 - - - 9,850 - 波多黎各 - - - 20 - 冈比亚 - - - 16 - 伊拉克 - - - 24,294 - 沙特阿拉伯 - - - 222,872 14,016.13 香港 - -100 - 2,200 -81.29 伊朗 - - - 803,818 134,060.11 吉布提 - - - 161 - 埃及 - - - 76 -91.85 斯里兰卡 - - - 201 - 也门共和国 - - - 134,734 - 其他柴油及其他燃料油 47,536 -64.63 786.02 810,655 -42.63 原产地: 俄罗斯联邦 22,945 - 900.09 27,396 32.66 哈萨克斯坦 21,965 59.84 654.54 80,013 -46.13 韩国 2,099 -95.77 958.05 27,372 -81.4 沙特阿拉伯 292 - 608.96 6,124 - 苏丹 144 - 550.88 719 28.64 巴林 74 -82.62 645.61 535 -89.26 新加坡 18 -99.97 1,040 474,100 -31.8 伊朗 - -100 - 144 -68.63 埃及 - - - 362 38.46 新西兰 - -100 - 495 -57.55 印度尼西亚 - -100 - 40 -99.15 阿拉伯联合酋长国 - -100 - 335 -99.21 马来西亚 - -100 - 185,885 -19.45 乌兹别克斯坦 - -100 - 3,346 -64.65 科威特 - -100 - 3,788 226.41 液化石油气(LPG) 493,907 10.05 847.2 2,075,680 16.79 原产地: 阿拉伯联合酋长国 131,625 93.99 817.98 377,261 -3.63 卡塔尔 122,884 11.97 841.92 421,216 13.86 沙特阿拉伯 69,006 -3.88 867.13 344,931 -12.54 澳大利亚 64,387 -32.89 874.9 164,131 71.04 科威特 47,914 -18.14 874.08 308,731 29.13 尼日利亚 45,018 6.2 857.85 97,243 1.73 挪威 13,008 - 804.99 22,999 - 韩国 65 33.29 2,600.09 60,666 -14.49 印度尼西亚 - - - 11,000 - 马尔他 - - - 20,278 - 美国 - - - 68,058 224,728.57 法国 - - - 1 35.94 伊朗 - - - 10,450 -88.09 阿曼 - - - 44,082 - 安哥拉 - - - 45,714 - 阿尔及利亚 - - - 78,920 - 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数