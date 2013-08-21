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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 14:41 BJT

澳洲股市：收涨0.4%，银行股涨势抵消必和必拓对大盘的拖累

路透悉尼8月21日 - 澳洲股市周三收高0.4%，银行类股反弹抵消了一系列好坏参半的业绩报告的影响，这些业绩让投资人保持警惕。必和必拓 下挫，此前公布获利不及预期。

投资者亦等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布7月会议记录，将从中寻找联储何时开始缩减大规模刺激计划的指引。

澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨21.8点，至5,100.0点。该股指周二时收低0.7%。(完)

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