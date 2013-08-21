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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 14:33 BJT

表格: 中国7月液化天然气及管道天然气进出口分项数据

路透北京8月21日 - 以下是中国海关公布的7月液化天然气(LNG)及管道天然气进的出口分项数据一览表（
单位均为吨）：
                              --------7月--------            --------年初迄今--------
                                  吨        同比%       每百万英热            吨         同比%
                                                     单位价格（美元）*
 按原产地分:
 天然气                     1,347,021         1.22         10.71        9,679,001        21.17
  原产地: 
    卡塔尔                    522,892        -0.41          17.1        3,886,307        43.81
   澳大利亚                  256,559         0.56          3.47        2,073,066         6.78
   马来西亚                  250,956        35.53          7.98        1,544,707        51.88
   印度尼西亚                181,879       -25.06             4        1,333,070         -8.4
   也门共和国                134,735       107.23         13.87          467,234        40.38
   埃及                            -         -100             -          121,585       110.34
   尼日利亚                        -            -             -          185,375        54.71
   赤道几内亚                      -            -             -           67,657            -

 按进口港分: 
 天然气                     1,347,021         1.22         10.71        9,679,001        21.17
  海关: 
 深圳海关                     483,831        11.31           9.2        3,153,333        -3.61
上海海关                     250,956         1.88          7.98        1,544,707        36.79
南京海关                     227,601        -0.21         15.55        1,993,041        51.51
福州海关                     181,879       -40.89             4        1,577,383        -0.51
大连海关                     112,963        -0.96         18.27        1,063,030         54.9
宁波海关                      89,791            -          18.3          347,507            -

 管道天然气                 1,467,143        14.41          9.52       10,894,291        27.24
  原产地: 
    土库曼斯坦              1,196,680        -6.68          9.68        9,806,403        14.53
   乌兹别克斯坦              267,586            -          8.87        1,085,011            -
   哈萨克斯坦                  2,877            -          3.22            2,877            -


 出口
 天然气                             -            -             -                -            -
  目的地:
 

  注: - 为数据无法提供或者无可比性；
      * 为路透根据官方数据计算所得（完）

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