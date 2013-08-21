表格: 中国7月液化天然气及管道天然气进出口分项数据

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透北京8月21日 - 以下是中国海关公布的7月液化天然气(LNG)及管道天然气进的出口分项数据一览表（ 单位均为吨）： --------7月-------- --------年初迄今-------- 吨 同比% 每百万英热 吨 同比% 单位价格（美元）* 按原产地分: 天然气 1,347,021 1.22 10.71 9,679,001 21.17 原产地: 卡塔尔 522,892 -0.41 17.1 3,886,307 43.81 澳大利亚 256,559 0.56 3.47 2,073,066 6.78 马来西亚 250,956 35.53 7.98 1,544,707 51.88 印度尼西亚 181,879 -25.06 4 1,333,070 -8.4 也门共和国 134,735 107.23 13.87 467,234 40.38 埃及 - -100 - 121,585 110.34 尼日利亚 - - - 185,375 54.71 赤道几内亚 - - - 67,657 - 按进口港分: 天然气 1,347,021 1.22 10.71 9,679,001 21.17 海关: 深圳海关 483,831 11.31 9.2 3,153,333 -3.61 上海海关 250,956 1.88 7.98 1,544,707 36.79 南京海关 227,601 -0.21 15.55 1,993,041 51.51 福州海关 181,879 -40.89 4 1,577,383 -0.51 大连海关 112,963 -0.96 18.27 1,063,030 54.9 宁波海关 89,791 - 18.3 347,507 - 管道天然气 1,467,143 14.41 9.52 10,894,291 27.24 原产地: 土库曼斯坦 1,196,680 -6.68 9.68 9,806,403 14.53 乌兹别克斯坦 267,586 - 8.87 1,085,011 - 哈萨克斯坦 2,877 - 3.22 2,877 - 出口 天然气 - - - - - 目的地: 注: - 为数据无法提供或者无可比性； * 为路透根据官方数据计算所得（完）
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数