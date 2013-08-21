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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 14:35 BJT

表格: 中国7月铁矿石、钢材进出口分项数据

路透北京8月21日 - 以下是中国海关公布的7月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨):

                                7月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口:
铁矿砂                    73,143,032        26.72        118.46      457,227,604         7.96
   原产地
   澳大利亚               37,744,472        49.02        119.26      230,076,067        20.51
   巴西                   13,146,728         3.81        128.73       83,563,632        -6.62
   南非                    4,207,634         3.28        134.39       24,903,672         2.17
   伊朗                    1,870,842         28.9        101.32       13,436,313        35.36
   印度尼西亚              1,710,511        480.9         62.01        9,675,311        31.55
   墨西哥                  1,392,358       511.67        107.29        5,036,543        382.1
   塞拉利昂                1,356,914        80.43        105.85        6,167,821       158.18
   加拿大                  1,202,237        -1.52        145.75        7,879,122       -12.28
   俄罗斯联邦              1,121,963         3.52        123.07        6,607,539       -16.25
   秘鲁                    1,035,897       -27.66        108.03        6,521,006        19.42
   马来西亚                  906,199         6.89         76.57        6,401,989        57.47
   智利                      860,967       -35.87        130.29        5,450,926        -7.34
   乌克兰                    644,204       -26.46        141.76        9,243,095         2.56
   毛里塔尼亚                576,749        20.24        107.39        5,384,060        41.28
   印度                      506,322       -79.57        109.32        5,947,199       -80.21
   委内瑞拉                  499,560        32.92        130.02        3,132,866        45.19
   哈萨克斯坦                499,494        -5.01        101.91        3,849,702        18.47
   美国                      474,589         27.9        141.92        2,680,081        -5.44
   蒙古                      469,093        52.53         78.21        4,082,702        26.36
   越南                      408,004       134.55         87.21        2,483,440       124.82
   朝鲜                      339,991        72.64         96.54        1,607,256         27.2
   塞尔维亚                  261,973            -         90.97        1,236,541            -
   缅甸                      212,056       930.59         39.18        1,407,101        60.52
   新西兰                    197,113          -22          88.2        1,101,914        81.41
   洪都拉斯                  186,879        46.34        103.52          972,456        26.87
   芬兰                      177,198        69.21        127.44          512,462        59.66
   菲律宾                    175,900         25.5         89.31        1,042,585         0.83
   瑞典                      167,388         6.23        141.46        1,330,723         77.5
   斯威士兰                  159,437        16.46         98.36          611,287        12.59
   利比里亚                  137,254        -5.34        111.78          916,578       -22.02
   阿拉伯联合酋长国           92,652            -         89.09          429,067        44.06
   摩洛哥                     63,575            -         80.11          275,788            -
   土耳其                     56,200       333.62        111.19          423,316       188.83
   阿根廷                     50,923            -        108.93          203,892        11.33
   阿塞拜疆                   49,226        41.59        136.08          137,170        26.36
   苏丹                       45,968            -        126.87           45,968            -
   沙特阿拉伯                 32,674       769.71        105.98           89,720       423.62
   泰国                       25,407        218.1         99.95          184,440        15.47
   老挝                       24,300        25.39        121.88          286,581     1,378.75
   韩国                       23,516        -2.61         88.51          228,191         61.8
   埃及                       14,017       461.59        108.01           54,398     2,079.44
   日本                       11,913       164.44         60.83           26,939       -15.88
   巴基斯坦                    1,628            -         95.33            3,038       -66.51
   厄瓜多尔                    1,104            -        116.32            3,345            -
   乌干达                          1            -        17,663              670            -
   赞比亚                          0            -             0                1            -
   国别（地区）不详                -            -             -               10            -
   特立尼达和多巴哥                -            -             -           37,068           10
   卡塔尔                          -            -             -           91,696       114.08
   几内亚                          -            -             -          142,51714,753,185.92
   几内亚(比绍)                    -            -             -           57,253            -
   巴林                            -            -             -          609,637       -11.66
   柬埔寨                          -            -             -                2            -
   阿曼                            -            -             -          193,784       878.71
   肯尼亚                          -         -100             -           32,936       -39.69
   西班牙                          -            -             -           57,330        51.13
   阿尔巴利亚                      -            -             -          113,936       199.94
   罗马尼亚                        -            -             -          175,581       224.31
   马里                            -         -100             -           33,678        -71.1
   莫桑比克                        -            -             -                1     1,507.14
   英国                            -         -100             -           27,664       -83.46

钢材                       1,180,000          1.6          1.24        8,010,000         -1.3
钢坯                          50,000         61.2          0.79          340,000         54.5
不锈钢                         1,869       -59.53      2,907.27           18,920       -44.25

 出口:
铁矿砂                           841   283,114.14        191.45            5,326        23.22
   目的地
   印度                          774            -        185.37            4,761    2,380,515
   蒙古                           40            -        352.05              289       -92.21
   澳大利亚                       25            -         95.56               33        381.4
   南非                            2            -           400                2       -81.98
   台湾                            0            -             0                5       -75.09
   日本                            0       -20.37             0                1        -99.6
   斯里兰卡                        -            -             -               80            -
   德国                            -            -             -                2        12.97
   韩国                            -            -             -              138        72.31
   菲律宾                          -            -             -               12            -
   埃塞俄比亚                      -            -             -                3            -

钢材                       5,150,000         19.1          0.86       35,830,000         13.7
钢坯                               0        -42.8             0                0        165.6
不锈钢                            18       -24.94      6,009.11              113         7.94

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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