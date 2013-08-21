表格: 中国7月铁矿石、钢材进出口分项数据

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透北京8月21日 - 以下是中国海关公布的7月铁矿石、钢材等进出口数据一览表(单位均为吨): 7月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 铁矿砂 73,143,032 26.72 118.46 457,227,604 7.96 原产地 澳大利亚 37,744,472 49.02 119.26 230,076,067 20.51 巴西 13,146,728 3.81 128.73 83,563,632 -6.62 南非 4,207,634 3.28 134.39 24,903,672 2.17 伊朗 1,870,842 28.9 101.32 13,436,313 35.36 印度尼西亚 1,710,511 480.9 62.01 9,675,311 31.55 墨西哥 1,392,358 511.67 107.29 5,036,543 382.1 塞拉利昂 1,356,914 80.43 105.85 6,167,821 158.18 加拿大 1,202,237 -1.52 145.75 7,879,122 -12.28 俄罗斯联邦 1,121,963 3.52 123.07 6,607,539 -16.25 秘鲁 1,035,897 -27.66 108.03 6,521,006 19.42 马来西亚 906,199 6.89 76.57 6,401,989 57.47 智利 860,967 -35.87 130.29 5,450,926 -7.34 乌克兰 644,204 -26.46 141.76 9,243,095 2.56 毛里塔尼亚 576,749 20.24 107.39 5,384,060 41.28 印度 506,322 -79.57 109.32 5,947,199 -80.21 委内瑞拉 499,560 32.92 130.02 3,132,866 45.19 哈萨克斯坦 499,494 -5.01 101.91 3,849,702 18.47 美国 474,589 27.9 141.92 2,680,081 -5.44 蒙古 469,093 52.53 78.21 4,082,702 26.36 越南 408,004 134.55 87.21 2,483,440 124.82 朝鲜 339,991 72.64 96.54 1,607,256 27.2 塞尔维亚 261,973 - 90.97 1,236,541 - 缅甸 212,056 930.59 39.18 1,407,101 60.52 新西兰 197,113 -22 88.2 1,101,914 81.41 洪都拉斯 186,879 46.34 103.52 972,456 26.87 芬兰 177,198 69.21 127.44 512,462 59.66 菲律宾 175,900 25.5 89.31 1,042,585 0.83 瑞典 167,388 6.23 141.46 1,330,723 77.5 斯威士兰 159,437 16.46 98.36 611,287 12.59 利比里亚 137,254 -5.34 111.78 916,578 -22.02 阿拉伯联合酋长国 92,652 - 89.09 429,067 44.06 摩洛哥 63,575 - 80.11 275,788 - 土耳其 56,200 333.62 111.19 423,316 188.83 阿根廷 50,923 - 108.93 203,892 11.33 阿塞拜疆 49,226 41.59 136.08 137,170 26.36 苏丹 45,968 - 126.87 45,968 - 沙特阿拉伯 32,674 769.71 105.98 89,720 423.62 泰国 25,407 218.1 99.95 184,440 15.47 老挝 24,300 25.39 121.88 286,581 1,378.75 韩国 23,516 -2.61 88.51 228,191 61.8 埃及 14,017 461.59 108.01 54,398 2,079.44 日本 11,913 164.44 60.83 26,939 -15.88 巴基斯坦 1,628 - 95.33 3,038 -66.51 厄瓜多尔 1,104 - 116.32 3,345 - 乌干达 1 - 17,663 670 - 赞比亚 0 - 0 1 - 国别（地区）不详 - - - 10 - 特立尼达和多巴哥 - - - 37,068 10 卡塔尔 - - - 91,696 114.08 几内亚 - - - 142,51714,753,185.92 几内亚(比绍) - - - 57,253 - 巴林 - - - 609,637 -11.66 柬埔寨 - - - 2 - 阿曼 - - - 193,784 878.71 肯尼亚 - -100 - 32,936 -39.69 西班牙 - - - 57,330 51.13 阿尔巴利亚 - - - 113,936 199.94 罗马尼亚 - - - 175,581 224.31 马里 - -100 - 33,678 -71.1 莫桑比克 - - - 1 1,507.14 英国 - -100 - 27,664 -83.46 钢材 1,180,000 1.6 1.24 8,010,000 -1.3 钢坯 50,000 61.2 0.79 340,000 54.5 不锈钢 1,869 -59.53 2,907.27 18,920 -44.25 出口: 铁矿砂 841 283,114.14 191.45 5,326 23.22 目的地 印度 774 - 185.37 4,761 2,380,515 蒙古 40 - 352.05 289 -92.21 澳大利亚 25 - 95.56 33 381.4 南非 2 - 400 2 -81.98 台湾 0 - 0 5 -75.09 日本 0 -20.37 0 1 -99.6 斯里兰卡 - - - 80 - 德国 - - - 2 12.97 韩国 - - - 138 72.31 菲律宾 - - - 12 - 埃塞俄比亚 - - - 3 - 钢材 5,150,000 19.1 0.86 35,830,000 13.7 钢坯 0 -42.8 0 0 165.6 不锈钢 18 -24.94 6,009.11 113 7.94 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数