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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 14:46 BJT

东京汇市：美元兑欧元徘徊在六个月低点附近，市场等待美联储会议记录

纽约         当日        今年来       2012年
                                    最新报价     上收市价       涨跌%        涨跌%       收市价
                                                                                            
 欧元/美元                              1.3412       1.3416        -0.03        +1.65       1.3194
 美元/日圆                               97.53        97.26        +0.28       +12.44        86.74
 欧元/日圆                              130.82       130.48        +0.26       +14.29       114.46
 美元/瑞郎                              0.9178       0.9171        +0.08        +0.25       0.9155
 英镑/美元                              1.5665       1.5665        +0.00        -3.61       1.6251
 美元/加元                              1.0431       1.0389        +0.40        +5.14       0.9921
 澳元/美元                              0.9029       0.9071        -0.46       -13.12       1.0393
 新西兰元/美元                          0.7931       0.7977        -0.58        -4.25       0.8283
 澳元/日圆                              88.070       88.220        -0.17        -2.29       90.130
 新西兰元/日圆                          77.350       77.580        -0.30       -45.07      140.820
 英镑/日圆                              152.82       152.36        +0.30        +8.52       140.82
 澳元/新西兰元                          1.1380       1.1364        +0.14        -9.25       1.2540
                                                                                                  
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 王兴亚)

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