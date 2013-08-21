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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 14:44 BJT

表格: 中国7月精炼铅、锌、镍和锡进出口分项数据

路透北京8月21日 - 以下是中国海关公布的7月精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据一
览表（单位均为吨）

                                7月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口:
未锻压镍(精炼镍+合金)         16,670        21.92     15,019.13          101,880        19.75
   原产地:
   俄罗斯联邦                  6,696         6.22     14,180.03           49,204         46.4
   挪威                        3,716        23.96     16,932.74           13,031        21.23
   加拿大                      2,424        36.53     15,312.86           16,666         6.04
   澳大利亚                    1,656       168.63      14,036.3            7,549       -29.78
   日本                        1,306        50.97     15,113.97            5,832        -6.43
   马达加斯加                    480            -     13,611.42            2,820            -
   南非                          260       -60.02     14,073.84            2,862         1.92
   英国                          123       -46.03     15,760.71            1,540       -19.43
   韩国                            3        -6.98     22,321.33               10       -72.38
   美国                            3     9,829.41        59,825               18       123.98
   芬兰                            1       -72.97        14,746              730       -44.37
   台湾                            0       -82.93             0              596       -29.54
   哈萨克斯坦                      -            -             -                1       187.46
   巴西                            -         -100             -            1,014        66.22
   荷兰                            -            -             -                1            -
   比利时                          -            -             -                5            -
   中华人民共和国                  -            -             -                1       -99.59

精炼铅                            50       -88.85       1,458.2              533       -88.41
   原产地:
   日本                           40        33.14      1,511.25               89       -38.51
   韩国                            8        -96.1        723.63               16       -99.55
   台湾                            1            -         6,221               30            -
   澳大利亚                        0            -             0              353            -
   哈萨克斯坦                      -            -             -                1            -
   马达加斯加                      -            -             -               44            -

精炼锌                        27,615       -23.89      1,953.41          302,297        20.24
   原产地:
   澳大利亚                    8,545       -17.32       1,976.6           82,095        28.48
   韩国                        5,019        26.55      1,992.56           32,517       -16.91
   秘鲁                        4,699        38.05      1,965.94           35,726        -3.66
   朝鲜                        3,001       901.15      1,749.54           17,617        17.55
   哈萨克斯坦                  2,114       -83.62      1,882.57           72,648        77.71
   印度                        1,347       -44.61      1,969.51            3,816       -85.99
   西班牙                      1,013            -      2,053.33           39,608            -
   日本                          931       -26.45      1,995.78           10,285        -44.3
   加拿大                        445        53.48      2,258.22            2,686        23.83
   墨西哥                        299       -39.46      1,998.11            2,211       132.27
   伊朗                          136       182.75      1,871.86              458       284.09
   台湾                           67     2,106.93      2,038.87              100        -5.41
   美国                            -            -             -              327        44.55
   巴西                            -         -100             -            1,999       -52.22
   土耳其                          -         -100             -               47       -86.53
   阿拉伯联合酋长国                -            -             -              156         2.01

锌合金                        11,895        -0.21      2,163.76           70,118        -9.29
   原产地:
   澳大利亚                    5,596         0.78       2,185.2           30,228       -15.18
   韩国                        4,100        11.44      2,212.26           24,486        -3.59
   日本                        1,157        -9.04      2,134.53            8,358        17.62
   台湾                          487        -5.44      1,608.18            3,291       -25.33
   泰国                          200            -       2,015.1            1,207     2,947.34
   意大利                        127            -      2,563.98              355            -
   香港                          105        23.14      2,139.47              649        10.77
   中华人民共和国                 70       -51.39      2,030.14              290       -26.85
   俄罗斯联邦                     26     1,029.23      1,101.69               27        31.27
   加拿大                         25       -94.99      2,493.44              864       -72.67
   比利时                          -         -100             -              358        -4.39
   美国                            -            -             -                4       -75.12

精炼锡+锡合金                  1,184       -63.15     22,191.73           10,250       -40.99
   原产地:
   玻利维亚                      500       101.86     23,824.44            2,002         46.8
   印度尼西亚                    484       -72.48     20,109.09            5,140       -39.32
   台湾                           52        44.17     23,961.94              450         -4.4
   韩国                           40         20.1     21,670.28              180        -16.8
   日本                           30       205.01     19,766.63              192       169.44
   泰国                           30            -     20,881.57              685       193.39
   马来西亚                       22       -98.08     21,322.73            1,352       -77.85
   新加坡                         19       147.05     22,970.63              104       -53.66
   中华人民共和国                  4       476.67     47,025.25               87        -8.39
   德国                            3       52,100     30,598.33               19        97.49
   英国                            2            -      29,197.5                9       -69.84
   加拿大                          0            -             0                1       -50.14
   菲律宾                          0       142.55             0                2       101.48
   美国                            0        -95.4             0                3       -35.72
   印度                            -         -100             -                1       -95.57
   越南                            -            -             -               20        -2.95

镍矿砂                     6,552,617        20.05         61.39       37,731,401        20.74
   原产地:
   菲律宾                  3,950,269        -2.35            47       15,012,266        19.71
   印度尼西亚              2,553,196        83.73         63.02       22,415,601        22.31
   澳大利亚                   36,328        75.63      1,292.37          203,930         11.2
   俄罗斯联邦                  5,371            -         308.7           21,576        19.41
   芬兰                        4,865       155.79      1,003.76           18,627        -12.8
   津巴布韦                    1,891            -        790.82            1,891 2,626,656.94
   加拿大                        648       129.37        988.57            4,299         64.7
   泰国                           49            -        986.71              990            -
   西班牙                          -            -             -           47,658            -
   阿尔巴利亚                      -            -             -              601            -
   美国                            -            -             -            1,747        112.8
   新额里多尼亚                    -            -             -                6         -100
   马来西亚                        -         -100             -              385       -28.73
   韩国                            -            -             -              216       -37.11
   阿富汗                          -            -             -                2            -
   伊朗                            -            -             -              487        -63.6
   摩洛哥                          -            -             -              454            -
   比利时                          -         -100             -               15          -50
   台湾                            -         -100             -              643       -41.79
   马达加斯加                      -            -             -                2            -

铅矿砂                       134,138       -19.63      1,247.71          774,867       -15.48
   原产地:
   澳大利亚                   30,385        16.65      1,096.15           75,988        -9.34
   俄罗斯联邦                 21,130         5.63      1,460.53          108,607         2.26
   秘鲁                       13,979       -69.49      2,718.17           83,011       -52.89
   朝鲜                       10,719       300.78        494.37           63,402        74.22
   爱尔兰                      7,975        47.93        991.56           16,507       -51.16
   德国                        5,812        117.7      1,008.35           31,833        -8.42
   西班牙                      5,733            -        341.97            7,172       -63.79
   伊朗                        5,386       430.42      1,047.12           18,272       -16.46
   土耳其                      4,656        -6.42      1,904.41           57,029        73.95
   哈萨克斯坦                  3,965       -55.36           471           21,869       -22.76
   摩洛哥                      3,302        -19.4      1,441.39           13,968       -45.74
   尼日利亚                    3,266       -16.58        657.81            9,323       -20.09
   波兰                        3,090       -28.49        807.47           16,867          -21
   希腊                        2,808       199.31      2,311.45           13,102        42.27
   塔吉克斯坦                  2,226         5.66      1,482.48           18,164        98.57
   老挝                        1,483            -        507.92            2,206       173.84
   缅甸                        1,406        -22.4        391.72           16,169        41.39
   墨西哥                      1,304       -80.86        883.83           38,903       -26.94
   巴西                        1,269        30.97         946.5            8,684        -9.15
   泰国                        1,260       256.06        884.72            3,765        -5.71
   加拿大                      1,009       -15.14      1,215.63            8,724         52.4
   塞尔维亚                      477            -      1,709.59              477       -89.51
   刚果（金）                    422         3.67      1,265.79            1,282        -60.2
   智利                          348            -      2,099.08            1,964       -35.31
   越南                          227        84.07        776.56              737         65.9
   阿拉伯联合酋长国              179       -90.64        661.49              179       -97.69
   印度尼西亚                    104            -         980.1              816       -25.75
   美国                           76       -99.25        570.55           51,044        -8.79
   菲律宾                         53       -70.71        453.98              147       -89.09
   吉尔吉斯斯坦                   37            -        668.57               37            -
   坦桑尼亚                       25            -      1,214.68              573     1,121.81
   马来西亚                       25       -77.21         279.4               64       -64.51
   洪都拉斯                        -         -100             -            5,482       -56.34
   前南斯拉夫马其顿                -            -             -            1,739            -
   黑山共和国                      -            -             -            6,657       370.93
   玻利维亚                        -            -             -            3,063       -66.68
   加纳                            -         -100             -               88       -80.43
   阿根廷                          -            -             -              142        48.84
   南非                            -         -100             -           32,100       -19.47
   赞比亚                          -            -             -              158       -72.11
   比利时                          -         -100             -           18,408       208.04
   塞内加尔                        -            -             -              201            -
   马拉维                          -            -             -               11            -
   莫桑比克                        -            -             -              182            -
   纳米比亚                        -            -             -           13,472       141.33
   爱莎尼亚                        -            -             -              266       -29.77
   亚美尼亚                        -            -             -               82            -
   白俄罗斯                        -            -             -              279         2.26
   罗马尼亚                        -         -100             -              730       -72.33
   斯里兰卡                        -            -             -              197         45.3
   韩国                            -            -             -              227            -
   巴基斯坦                        -            -             -              500       -45.82

锌矿砂                       197,502        78.35        663.03        1,191,520        15.85
   原产地:
   澳大利亚                   59,642        10.89         710.4          463,303        33.19
   秘鲁                       49,313    35,177.28        667.43          174,080        78.45
   印度                       22,729            -        671.03           88,155            -
   土耳其                     15,769       149.19        689.23           63,163         4.73
   加拿大                      9,681            -        640.38           52,887       126.55
   沙特阿拉伯                  7,252            -         656.8           23,866            -
   哈萨克斯坦                  6,897         -5.7        490.94           36,986        15.19
   西班牙                      5,262            -        546.15            5,262       -77.95
   智利                        5,152     3,083.26        699.57           19,488       -34.66
   伊朗                        2,888            -        542.39           31,076         56.8
   蒙古                        2,261       -78.12         650.1           73,530        17.43
   尼日利亚                    1,892        -60.7        391.86            7,971       -54.83
   缅甸                        1,791        -9.65        455.77           18,572       -47.84
   南非                        1,422            -        623.08            6,410       -70.21
   爱尔兰                      1,411       -65.76        721.17           47,445        82.61
   墨西哥                      1,237       308.32        642.27            2,336       -77.53
   玻利维亚                      923            -        726.05            2,727       -69.21
   泰国                          582            -        269.44            3,188         -5.2
   朝鲜                          551       -54.89        346.67            9,465         3.73
   越南                          349        66.64        353.71           14,046      4,718.9
   印度尼西亚                    250            -        620.95            1,654        -19.3
   台湾                          153            -        599.68              522       424.18
   阿根廷                         95        87.62        405.41              272        -78.8
   马来西亚                        -            -             -               40       -70.55
   危地马拉                        -         -100             -              941       -79.43
   瑞典                            -            -             -            3,643         6.74
   摩洛哥                          -            -             -            7,661        20.07
   比利时                          -         -100             -            1,374       -83.62
   菲律宾                          -            -             -              128       -97.77
   希腊                            -            -             -            5,618            -
   韩国                            -         -100             -            2,504       -93.81
   俄罗斯联邦                      -         -100             -           21,817       -70.23
   亚美尼亚                        -            -             -            1,389            -

锡矿砂                         8,880       117.76       3,490.6           55,343        147.5
   原产地:
   缅甸                        8,392       218.88      3,291.09           50,778       245.61
   老挝                          137            -      4,995.45              764        69.34
   刚果（金）                    102       -40.81     10,651.26              290       -76.37
   玻利维亚                       86       -91.62      6,064.35            2,064       -52.95
   坦桑尼亚                       76       -69.34       9,338.7              737       -30.95
   泰国                           69            -      2,052.26              165       336.94
   蒙古                           18            -        13,000               18            -
   巴西                            -            -             -              134        -32.9
   澳大利亚                        -            -             -                2            -
   阿根廷                          -            -             -              123         35.5
   赞比亚                          -            -             -               26            -
   越南                            -            -             -               26            -
   印度尼西亚                      -            -             -               39        95.53
   尼日利亚                        -            -             -              155       116.83
   台湾                            -            -             -               20            -


  出口:
精炼铅                         1,785       382.81      2,054.86           10,514       760.57
   目的地:
   泰国                        1,381            -      2,061.83            3,384            -
   台湾                          219        -40.8      1,998.95            1,832        69.97
   越南                          185            -      2,069.02              185            -
   土耳其                          -            -             -              100            -
   古巴                            -            -             -              252            -
   西班牙                          -            -             -               75            -
   马达加斯加                      -            -             -                3            -
   印度尼西亚                      -            -             -            2,510            -
   印度                            -            -             -              708        607.5
   香港                            -            -             -               14            -
   朝鲜                            -            -             -                6       -26.52
   韩国                            -            -             -            1,438            -
   新加坡                          -            -             -                8            -

精炼锌                           344    17,103.85      1,996.43            2,426       -58.14
   目的地:
   孟加拉国                      302            -      1,990.85              302            -
   约旦                           25            -      1,499.64               25            -
   巴基斯坦                       10            -         3,127               10            -
   阿根廷                          5            -         1,577                5            -
   越南                            2            -         4,444              303       -39.75
   马达加斯加                      -            -             -               12            -
   意大利                          -            -             -               26            -
   泰国                            -            -             -              204       -65.99
   希腊                            -            -             -               24            -
   安哥拉                          -            -             -                2            -
   韩国                            -            -             -              500            -
   新加坡                          -            -             -              500            -
   台湾                            -            -             -              301       -25.88
   菲律宾                          -            -             -              210        12.78

未锻压镍(精炼镍+合金)          6,957        69.98     17,662.26           29,526        53.36
   目的地:
   马来西亚                    2,624        404.6      17,702.2            9,729       376.93
   香港                        1,783     2,141.23     20,391.93            3,725        48.06
   荷兰                        1,000            -     16,227.85            1,219     7,760.64
   台湾                          400            -     14,015.68            1,092       -55.75
   新加坡                        362       -65.62      14,639.7            4,074        12.22
   比利时                        320            -     14,000.65            2,032            -
   日本                          202       -65.21     17,156.62            1,270        -14.9
   印度                          120        17.05     18,449.53            1,229        34.43
   泰国                           57       219.24     17,042.86              129          -21
   韩国                           37       -97.83     23,491.89              632       -88.68
   土耳其                         22         -2.7        14,856               42       -39.23
   美国                           20        11.11        22,856              615       266.06
   菲律宾                          6            -        15,650               36        16.13
   朝鲜                            3            -        18,331                3            -
   伊朗                            -            -             -                2            -
   巴西                            -            -             -              672            -
   巴基斯坦                        -            -             -                7       677.17
   意大利                          -            -             -            2,280            -
   南非                            -            -             -              262            -
   阿拉伯联合酋长国                -            -             -              476            -
   英国                            -            -             -                1            -

精炼锡+锡合金                    110       -38.22     19,886.36            1,822        51.79
   目的地:
   美国                           95            -     19,650.62              545     2,607.01
   朝鲜                           15        87.52        20,955               15        23.69
   香港                            0            -             0               14     9,723.61
   荷兰                            -            -             -              150       500.84
   新加坡                          -            -             -            1,004          3.2
   日本                            -         -100             -               69       -56.67
   台湾                            -            -             -               25            -


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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
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