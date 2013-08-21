表格: 中国7月精炼铅、锌、镍和锡进出口分项数据

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透北京8月21日 - 以下是中国海关公布的7月精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据一 览表（单位均为吨） 7月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 未锻压镍(精炼镍+合金) 16,670 21.92 15,019.13 101,880 19.75 原产地: 俄罗斯联邦 6,696 6.22 14,180.03 49,204 46.4 挪威 3,716 23.96 16,932.74 13,031 21.23 加拿大 2,424 36.53 15,312.86 16,666 6.04 澳大利亚 1,656 168.63 14,036.3 7,549 -29.78 日本 1,306 50.97 15,113.97 5,832 -6.43 马达加斯加 480 - 13,611.42 2,820 - 南非 260 -60.02 14,073.84 2,862 1.92 英国 123 -46.03 15,760.71 1,540 -19.43 韩国 3 -6.98 22,321.33 10 -72.38 美国 3 9,829.41 59,825 18 123.98 芬兰 1 -72.97 14,746 730 -44.37 台湾 0 -82.93 0 596 -29.54 哈萨克斯坦 - - - 1 187.46 巴西 - -100 - 1,014 66.22 荷兰 - - - 1 - 比利时 - - - 5 - 中华人民共和国 - - - 1 -99.59 精炼铅 50 -88.85 1,458.2 533 -88.41 原产地: 日本 40 33.14 1,511.25 89 -38.51 韩国 8 -96.1 723.63 16 -99.55 台湾 1 - 6,221 30 - 澳大利亚 0 - 0 353 - 哈萨克斯坦 - - - 1 - 马达加斯加 - - - 44 - 精炼锌 27,615 -23.89 1,953.41 302,297 20.24 原产地: 澳大利亚 8,545 -17.32 1,976.6 82,095 28.48 韩国 5,019 26.55 1,992.56 32,517 -16.91 秘鲁 4,699 38.05 1,965.94 35,726 -3.66 朝鲜 3,001 901.15 1,749.54 17,617 17.55 哈萨克斯坦 2,114 -83.62 1,882.57 72,648 77.71 印度 1,347 -44.61 1,969.51 3,816 -85.99 西班牙 1,013 - 2,053.33 39,608 - 日本 931 -26.45 1,995.78 10,285 -44.3 加拿大 445 53.48 2,258.22 2,686 23.83 墨西哥 299 -39.46 1,998.11 2,211 132.27 伊朗 136 182.75 1,871.86 458 284.09 台湾 67 2,106.93 2,038.87 100 -5.41 美国 - - - 327 44.55 巴西 - -100 - 1,999 -52.22 土耳其 - -100 - 47 -86.53 阿拉伯联合酋长国 - - - 156 2.01 锌合金 11,895 -0.21 2,163.76 70,118 -9.29 原产地: 澳大利亚 5,596 0.78 2,185.2 30,228 -15.18 韩国 4,100 11.44 2,212.26 24,486 -3.59 日本 1,157 -9.04 2,134.53 8,358 17.62 台湾 487 -5.44 1,608.18 3,291 -25.33 泰国 200 - 2,015.1 1,207 2,947.34 意大利 127 - 2,563.98 355 - 香港 105 23.14 2,139.47 649 10.77 中华人民共和国 70 -51.39 2,030.14 290 -26.85 俄罗斯联邦 26 1,029.23 1,101.69 27 31.27 加拿大 25 -94.99 2,493.44 864 -72.67 比利时 - -100 - 358 -4.39 美国 - - - 4 -75.12 精炼锡+锡合金 1,184 -63.15 22,191.73 10,250 -40.99 原产地: 玻利维亚 500 101.86 23,824.44 2,002 46.8 印度尼西亚 484 -72.48 20,109.09 5,140 -39.32 台湾 52 44.17 23,961.94 450 -4.4 韩国 40 20.1 21,670.28 180 -16.8 日本 30 205.01 19,766.63 192 169.44 泰国 30 - 20,881.57 685 193.39 马来西亚 22 -98.08 21,322.73 1,352 -77.85 新加坡 19 147.05 22,970.63 104 -53.66 中华人民共和国 4 476.67 47,025.25 87 -8.39 德国 3 52,100 30,598.33 19 97.49 英国 2 - 29,197.5 9 -69.84 加拿大 0 - 0 1 -50.14 菲律宾 0 142.55 0 2 101.48 美国 0 -95.4 0 3 -35.72 印度 - -100 - 1 -95.57 越南 - - - 20 -2.95 镍矿砂 6,552,617 20.05 61.39 37,731,401 20.74 原产地: 菲律宾 3,950,269 -2.35 47 15,012,266 19.71 印度尼西亚 2,553,196 83.73 63.02 22,415,601 22.31 澳大利亚 36,328 75.63 1,292.37 203,930 11.2 俄罗斯联邦 5,371 - 308.7 21,576 19.41 芬兰 4,865 155.79 1,003.76 18,627 -12.8 津巴布韦 1,891 - 790.82 1,891 2,626,656.94 加拿大 648 129.37 988.57 4,299 64.7 泰国 49 - 986.71 990 - 西班牙 - - - 47,658 - 阿尔巴利亚 - - - 601 - 美国 - - - 1,747 112.8 新额里多尼亚 - - - 6 -100 马来西亚 - -100 - 385 -28.73 韩国 - - - 216 -37.11 阿富汗 - - - 2 - 伊朗 - - - 487 -63.6 摩洛哥 - - - 454 - 比利时 - -100 - 15 -50 台湾 - -100 - 643 -41.79 马达加斯加 - - - 2 - 铅矿砂 134,138 -19.63 1,247.71 774,867 -15.48 原产地: 澳大利亚 30,385 16.65 1,096.15 75,988 -9.34 俄罗斯联邦 21,130 5.63 1,460.53 108,607 2.26 秘鲁 13,979 -69.49 2,718.17 83,011 -52.89 朝鲜 10,719 300.78 494.37 63,402 74.22 爱尔兰 7,975 47.93 991.56 16,507 -51.16 德国 5,812 117.7 1,008.35 31,833 -8.42 西班牙 5,733 - 341.97 7,172 -63.79 伊朗 5,386 430.42 1,047.12 18,272 -16.46 土耳其 4,656 -6.42 1,904.41 57,029 73.95 哈萨克斯坦 3,965 -55.36 471 21,869 -22.76 摩洛哥 3,302 -19.4 1,441.39 13,968 -45.74 尼日利亚 3,266 -16.58 657.81 9,323 -20.09 波兰 3,090 -28.49 807.47 16,867 -21 希腊 2,808 199.31 2,311.45 13,102 42.27 塔吉克斯坦 2,226 5.66 1,482.48 18,164 98.57 老挝 1,483 - 507.92 2,206 173.84 缅甸 1,406 -22.4 391.72 16,169 41.39 墨西哥 1,304 -80.86 883.83 38,903 -26.94 巴西 1,269 30.97 946.5 8,684 -9.15 泰国 1,260 256.06 884.72 3,765 -5.71 加拿大 1,009 -15.14 1,215.63 8,724 52.4 塞尔维亚 477 - 1,709.59 477 -89.51 刚果（金） 422 3.67 1,265.79 1,282 -60.2 智利 348 - 2,099.08 1,964 -35.31 越南 227 84.07 776.56 737 65.9 阿拉伯联合酋长国 179 -90.64 661.49 179 -97.69 印度尼西亚 104 - 980.1 816 -25.75 美国 76 -99.25 570.55 51,044 -8.79 菲律宾 53 -70.71 453.98 147 -89.09 吉尔吉斯斯坦 37 - 668.57 37 - 坦桑尼亚 25 - 1,214.68 573 1,121.81 马来西亚 25 -77.21 279.4 64 -64.51 洪都拉斯 - -100 - 5,482 -56.34 前南斯拉夫马其顿 - - - 1,739 - 黑山共和国 - - - 6,657 370.93 玻利维亚 - - - 3,063 -66.68 加纳 - -100 - 88 -80.43 阿根廷 - - - 142 48.84 南非 - -100 - 32,100 -19.47 赞比亚 - - - 158 -72.11 比利时 - -100 - 18,408 208.04 塞内加尔 - - - 201 - 马拉维 - - - 11 - 莫桑比克 - - - 182 - 纳米比亚 - - - 13,472 141.33 爱莎尼亚 - - - 266 -29.77 亚美尼亚 - - - 82 - 白俄罗斯 - - - 279 2.26 罗马尼亚 - -100 - 730 -72.33 斯里兰卡 - - - 197 45.3 韩国 - - - 227 - 巴基斯坦 - - - 500 -45.82 锌矿砂 197,502 78.35 663.03 1,191,520 15.85 原产地: 澳大利亚 59,642 10.89 710.4 463,303 33.19 秘鲁 49,313 35,177.28 667.43 174,080 78.45 印度 22,729 - 671.03 88,155 - 土耳其 15,769 149.19 689.23 63,163 4.73 加拿大 9,681 - 640.38 52,887 126.55 沙特阿拉伯 7,252 - 656.8 23,866 - 哈萨克斯坦 6,897 -5.7 490.94 36,986 15.19 西班牙 5,262 - 546.15 5,262 -77.95 智利 5,152 3,083.26 699.57 19,488 -34.66 伊朗 2,888 - 542.39 31,076 56.8 蒙古 2,261 -78.12 650.1 73,530 17.43 尼日利亚 1,892 -60.7 391.86 7,971 -54.83 缅甸 1,791 -9.65 455.77 18,572 -47.84 南非 1,422 - 623.08 6,410 -70.21 爱尔兰 1,411 -65.76 721.17 47,445 82.61 墨西哥 1,237 308.32 642.27 2,336 -77.53 玻利维亚 923 - 726.05 2,727 -69.21 泰国 582 - 269.44 3,188 -5.2 朝鲜 551 -54.89 346.67 9,465 3.73 越南 349 66.64 353.71 14,046 4,718.9 印度尼西亚 250 - 620.95 1,654 -19.3 台湾 153 - 599.68 522 424.18 阿根廷 95 87.62 405.41 272 -78.8 马来西亚 - - - 40 -70.55 危地马拉 - -100 - 941 -79.43 瑞典 - - - 3,643 6.74 摩洛哥 - - - 7,661 20.07 比利时 - -100 - 1,374 -83.62 菲律宾 - - - 128 -97.77 希腊 - - - 5,618 - 韩国 - -100 - 2,504 -93.81 俄罗斯联邦 - -100 - 21,817 -70.23 亚美尼亚 - - - 1,389 - 锡矿砂 8,880 117.76 3,490.6 55,343 147.5 原产地: 缅甸 8,392 218.88 3,291.09 50,778 245.61 老挝 137 - 4,995.45 764 69.34 刚果（金） 102 -40.81 10,651.26 290 -76.37 玻利维亚 86 -91.62 6,064.35 2,064 -52.95 坦桑尼亚 76 -69.34 9,338.7 737 -30.95 泰国 69 - 2,052.26 165 336.94 蒙古 18 - 13,000 18 - 巴西 - - - 134 -32.9 澳大利亚 - - - 2 - 阿根廷 - - - 123 35.5 赞比亚 - - - 26 - 越南 - - - 26 - 印度尼西亚 - - - 39 95.53 尼日利亚 - - - 155 116.83 台湾 - - - 20 - 出口: 精炼铅 1,785 382.81 2,054.86 10,514 760.57 目的地: 泰国 1,381 - 2,061.83 3,384 - 台湾 219 -40.8 1,998.95 1,832 69.97 越南 185 - 2,069.02 185 - 土耳其 - - - 100 - 古巴 - - - 252 - 西班牙 - - - 75 - 马达加斯加 - - - 3 - 印度尼西亚 - - - 2,510 - 印度 - - - 708 607.5 香港 - - - 14 - 朝鲜 - - - 6 -26.52 韩国 - - - 1,438 - 新加坡 - - - 8 - 精炼锌 344 17,103.85 1,996.43 2,426 -58.14 目的地: 孟加拉国 302 - 1,990.85 302 - 约旦 25 - 1,499.64 25 - 巴基斯坦 10 - 3,127 10 - 阿根廷 5 - 1,577 5 - 越南 2 - 4,444 303 -39.75 马达加斯加 - - - 12 - 意大利 - - - 26 - 泰国 - - - 204 -65.99 希腊 - - - 24 - 安哥拉 - - - 2 - 韩国 - - - 500 - 新加坡 - - - 500 - 台湾 - - - 301 -25.88 菲律宾 - - - 210 12.78 未锻压镍(精炼镍+合金) 6,957 69.98 17,662.26 29,526 53.36 目的地: 马来西亚 2,624 404.6 17,702.2 9,729 376.93 香港 1,783 2,141.23 20,391.93 3,725 48.06 荷兰 1,000 - 16,227.85 1,219 7,760.64 台湾 400 - 14,015.68 1,092 -55.75 新加坡 362 -65.62 14,639.7 4,074 12.22 比利时 320 - 14,000.65 2,032 - 日本 202 -65.21 17,156.62 1,270 -14.9 印度 120 17.05 18,449.53 1,229 34.43 泰国 57 219.24 17,042.86 129 -21 韩国 37 -97.83 23,491.89 632 -88.68 土耳其 22 -2.7 14,856 42 -39.23 美国 20 11.11 22,856 615 266.06 菲律宾 6 - 15,650 36 16.13 朝鲜 3 - 18,331 3 - 伊朗 - - - 2 - 巴西 - - - 672 - 巴基斯坦 - - - 7 677.17 意大利 - - - 2,280 - 南非 - - - 262 - 阿拉伯联合酋长国 - - - 476 - 英国 - - - 1 - 精炼锡+锡合金 110 -38.22 19,886.36 1,822 51.79 目的地: 美国 95 - 19,650.62 545 2,607.01 朝鲜 15 87.52 20,955 15 23.69 香港 0 - 0 14 9,723.61 荷兰 - - - 150 500.84 新加坡 - - - 1,004 3.2 日本 - -100 - 69 -56.67 台湾 - - - 25 - 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数