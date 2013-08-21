中国债市：进出口行将推迟发行今年第一期10.4亿元信贷资产支持证券

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透上海8月21日 - 中国进出口银行周三公告称，决定推迟原计划于本周五(23日)发行的2013年第一期进元信贷资产证券化信托资产支持证券，再次发行之前，仍将按原有规定提前公告。
刊登在上海清算所公告称，因发行人与部分投标人的相关协议签署工作尚未全部完成，故经得发起人同意，决定推迟发行日期。
中国进出口银行此前公告称，将于23日发行总额10.3962亿元人民币信贷资产支持证券，其中优先A档和优先B档将通过银行间债券发行系统招标发行，次级档则由发起人持有。该期资产支持证券（ABS）包括三档：其中优先A档发行规模为8.32亿元，加权平均期限0.50年；优先B档的发行规模为0.83亿元，期限1.00年；次级档的发行规模为1.2462亿元，期限1.19年。
该期资产支持证券优先A 档和优先B档均采用单一利差（荷兰式）招标方式。
之前公告并指出，本期资产支持证券优先档的为浮动利率证券，基准利率为中国人民银行规定的一年期定期存款利率，票面年利率为一年期定期存款利率加上基本利差，优先A档招标基本利差区间为1.20%-2.20%；优先B档招标基本利差区间为2.80%-3.80%，次级档证券无票面利率。
该期资产支持证券主承销商为国泰君安证券，中诚信国际信用评级有限责任公司分别授予本期资产支持证券项下优先A档、优先B档资产支持证券的预定评级为AAA、A+；次级档均未予评级。(完)
参看详情，可点选上海清算所网站(here) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
* 供应忧虑支撑铜铝价格 * 铝价触及2015年5月来最高 路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中 国将实施减产计划，且油价反弹。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。 “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现 。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。 中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗 污染的措施。 周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续 受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经 理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等 项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业 预计维持平稳扩张势头。 美元指数