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亚洲 | 2013年 8月 21日 星期三 14:48 BJT

中国债市：进出口行将推迟发行今年第一期10.4亿元信贷资产支持证券

路透上海8月21日 - 中国进出口银行周三公告称，决定推迟原计划于本周五(23日)发行的2013年第一期进元信贷资产证券化信托资产支持证券，再次发行之前，仍将按原有规定提前公告。

刊登在上海清算所公告称，因发行人与部分投标人的相关协议签署工作尚未全部完成，故经得发起人同意，决定推迟发行日期。

中国进出口银行此前公告称，将于23日发行总额10.3962亿元人民币信贷资产支持证券，其中优先A档和优先B档将通过银行间债券发行系统招标发行，次级档则由发起人持有。该期资产支持证券（ABS）包括三档：其中优先A档发行规模为8.32亿元，加权平均期限0.50年；优先B档的发行规模为0.83亿元，期限1.00年；次级档的发行规模为1.2462亿元，期限1.19年。

该期资产支持证券优先A 档和优先B档均采用单一利差（荷兰式）招标方式。

之前公告并指出，本期资产支持证券优先档的为浮动利率证券，基准利率为中国人民银行规定的一年期定期存款利率，票面年利率为一年期定期存款利率加上基本利差，优先A档招标基本利差区间为1.20%-2.20%；优先B档招标基本利差区间为2.80%-3.80%，次级档证券无票面利率。

该期资产支持证券主承销商为国泰君安证券，中诚信国际信用评级有限责任公司分别授予本期资产支持证券项下优先A档、优先B档资产支持证券的预定评级为AAA、A+；次级档均未予评级。(完)

参看详情，可点选上海清算所网站(here) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)

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