中国数据：8月制造业PMI初值升至50.1，为四个月高位--汇丰

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透北京8月22日 - 汇丰(HSBC)周四公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的8月初值数据重归荣枯线上方，升至50.1的四个月高位。上月该数据终值为47.7。
Markit提供的新闻稿并显示，8月新订单分项指数初值亦升至四个月高点，为50.5。
是次PMI预览数据样本采集自8月12-20日之间，终值定于9月2日发布。
PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。