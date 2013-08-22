中国数据：8月制造业PMI初值升至50.1，为四个月高位--汇丰

路透北京8月22日 - 汇丰(HSBC)周四公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的8月初值数据重归荣枯线上方，升至50.1的四个月高位。上月该数据终值为47.7。

Markit提供的新闻稿并显示，8月新订单分项指数初值亦升至四个月高点，为50.5。

是次PMI预览数据样本采集自8月12-20日之间，终值定于9月2日发布。